Чехія підтримала Україну та закликали посилити об'єднання міжнародної спільноти

У Чехії висловили солідарність і підтримку Україні та заявили про необхідність посилити згуртування безпеки і оборони взаємодії міжнародної спільноти

Під час зустрічі Міністра закордонних справ Павла Клімкіна, заступника Міністра закордонних справ України Василя Боднара з делегацією депутатів Парламенту Чеської Республіки на чолі з Головою Комітету Лубоміром Заоралеком, українська сторона ознайомила учасників заходу з ситуацією навколо виборчого процесу в Україні.

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Також українські дипломати розповіли чеським колегам про суспільні настрої, небезпеку російського втручання та необхідність посилення подальших спільних зусиль із боротьби з гібридними загрозами з боку Росії.

В ході зустрічі політики обговорили сучасний стан внутрішньої політики України в контексті результатів першого етапу децентралізації влади, а також оцінили співробітництво України з країнами ЄС, США та Китаєм.



Чеські та Українські дипломати під час зустрічі // МЗС України

Також дипломати обговорили перспективи розвитку співпраці у форматі Східного партнерства, майбутні вибори до Європейського Парламенту та важливість розподілу політичних сил у його новому складі для загального напрямку європейської політики.