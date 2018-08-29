Чехія пропонує ЄС зняти санкції проти Росії: відома причина

На засіданні Європейської ради Чехія повинна бути ініціатором обговорення зняття санкцій Євросоюзу з Росії, адже вони "не є корисними".

Про це заявив президент Чеської республіки Мілош Земан, передає SeznamZpravy.

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Він підтримав прем'єр-міністра Чехії Андрeя Бабiша, який висловив незадоволення антиросійськими санкціями.

Ці покарання не є корисними для обох сторін. Я радий, що прем'єр-міністр публічно заявив про їхню неефективність,

– сказав чеський лідер.

Земан запропонував Європейській раді почати обговорення їхньої доцільності. За його словами, Чеська Республіка повинна активно працювати над цим питанням.

"Новий уряд в Італії виступає проти санкцій, а Австрія після візиту Путіна заявляє про те ж саме", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, глава чеського уряду Андрей Бабіш заявив, що Чеська Республіка не буде приймати біженців, які прибувають через Середземне море, бо приймає людей з України.