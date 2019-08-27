Чехія суттєво спростила працевлаштування для українських заробітчан: деталі

Чеський уряд вирішив змінити правила працевлаштування іноземців на території держави. Так, вже з вересня запрацюють нові квоти на кількість іноземців, а кількість українців, які зможуть легально працювати у Чехії зросте більш ніж удвічі – з 19 тисяч 600 до 40 тисяч.

Крім українських заробтчан, так само прийматимуться заявки від компаній для працевлаштування працівників з Чорногорії, Сербії, Філіппін, Індії, Казахстану, Молдови і Монголії, повідомляє видання České noviny.

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Крім того, 6 спеціальних програм, за якими Чехія допомагає компаніям із працевлаштування іноземців, будуть об'єднані в 3.

Нова програма також не дозволить компаніям працевлаштовувати некваліфікованих іноземців, серед яких працівники сфер прибирання, продажу товарів, доставки посилок або помічників на будівництві та кухні.

Втім навіть таке суттєве збільшення квот на іноземців не задовольнить попиту чеських роботодаців, яким нині бракує близько півмільйона працівників.

Що ще відомо про роботу українських заробітчан у Чехії?У 2018 році українці, які працюють на території Чехії, переказали додому найбільше грошей порівняно з іншими іноземцями, які працюють в Республіці. Так, українські заробітчани за рік переказали додому близько 600 мільйонів євро.



Загалом Чехія є однією з найпопулярніших країн для українських заробітчан. Вона близька географічно і зацікавлена в іноземних працівниках. І хоча зарплата в Чехії вища, та документи для легального працевлаштування у ній виробити важче, ніж у Польщі.