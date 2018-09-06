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Чехія – Україна: де дивитися онлайн матч національних збірних у Лізі націй

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Чехія – Україна дивитися онлайн матч національних збірних у Лізі націй
Чехія – Україна дивитися онлайн матч національних збірних у Лізі націй / ФФУ

Перший матч між збірними Чехії та України у Лізі націй українські вболівальники зможуть побачити по телебаченні. Також гра буде доступна для перегляду онлайн.

Правами на показ матчів національної збірної України володіє "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Україна", "Футбол 1", "Футбол 2" та "НЛО ТВ". Саме на каналі "Футбол 1" і покажуть матч між збірними Чехії та України.

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Початок матчцу заплановано на 21:45, а трансляція на каналі розпочнеться за 10 хвилин до початку гри – о 21:35. При цьому о 20:30 на каналі вийде в прямому ефірі програма "Головна команда", де запрошені гості та експерти дадуть прогноз на матч. Вони ж проаналізують гру після її закінчення.

Окрім перегляду по телебаченню, матчі, які транслюють телеканали "Футбол1/2", доступні й онлайн. Але їх перегляд платний: 29 гривень за доступ на 24 години та 59 гривень – за місячний абонемент. Але потрібна реєстрація.

Текстову онлайн-трансляцію проведе сайт "Футбол24". Огляд матчу та відео голів – на сайті 24 Каналу одразу по закінченні гри.

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Нагадаємо, що матч Ліги націй Чехія – України відбудеться у Чехії в четвер, 6 вересня. Початок – о 21:45.

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Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу
Джерело: 24 Канал
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