Чехія – Україна: де дивитися онлайн матч національних збірних у Лізі націй

Перший матч між збірними Чехії та України у Лізі націй українські вболівальники зможуть побачити по телебаченні. Також гра буде доступна для перегляду онлайн.

Правами на показ матчів національної збірної України володіє "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Україна", "Футбол 1", "Футбол 2" та "НЛО ТВ". Саме на каналі "Футбол 1" і покажуть матч між збірними Чехії та України.

Читайте також: Чи має збірна України шанс перемогти Чехію у Лізі націй: прогноз букмекерів

Початок матчцу заплановано на 21:45, а трансляція на каналі розпочнеться за 10 хвилин до початку гри – о 21:35. При цьому о 20:30 на каналі вийде в прямому ефірі програма "Головна команда", де запрошені гості та експерти дадуть прогноз на матч. Вони ж проаналізують гру після її закінчення.

Окрім перегляду по телебаченню, матчі, які транслюють телеканали "Футбол1/2", доступні й онлайн. Але їх перегляд платний: 29 гривень за доступ на 24 години та 59 гривень – за місячний абонемент. Але потрібна реєстрація.

Текстову онлайн-трансляцію проведе сайт "Футбол24". Огляд матчу та відео голів – на сайті 24 Каналу одразу по закінченні гри.

Читайте також: Чехія – Україна: історія протистоянь команд та цікаві факти перед матчем Ліги націй

Нагадаємо, що матч Ліги націй Чехія – України відбудеться у Чехії в четвер, 6 вересня. Початок – о 21:45.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24