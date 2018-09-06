Збірна України обіграла на виїзді Чехію у Лізі націй завдяки голу на останній хвилині матчу

Збірна України перший матч у Лізі націй грала проти збірної Чехії на виїзді. Матч виявився доволі напруженим для обох збірних, а перемогу українці здобули на останній хвилині гри.

Чехія – Україна 1:2

Голи: Шик, 4 – Коноплянка, 45, Зінченко, 90+3

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На цей матч збірна України вийшла без жодного гравця "Динамо" у стартовому складі. Однак одразу шість гравців "Шахтаря" вийшли з перших хвилин. Ще один гравець з українського чемпіонату – Караваєв із "Зорі". Решта – це легіонери. При цьому на вістрі атаки головний тренер Андрій Шевченко довірив місце у складі Яремчуку.

Сама гра розпочалася із запізненням. Причиною стало те, що на стадіоні пропало електропостачання. А також стюарди змущені були забиралти з поля фаната, який вибіг до воріт збірної України.

Окрім цього, українці відверто провалили початок. "Синьо-жовті" пропустили вже на 4-ій хвилині матчу. Відзначився Патрік Шик, який не зустрів опору зі сторони Сергія Кривцова і з гострого кута пробив по воротах українців. Андрій П’ятов скинув руки вверх, але м’яч пройшов над ними.

Українці могли відповісти за мить, коли Роман Яремчук пробивав головою. Але м’яч пролетів повз дальню штангу. Ще за хвилину – знову момент у Яремчука. І знову після його удару головою м’яч пролітає повз рамку воріт.

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Аж на 23-ій хвилині після удару Марлоса м’яч летів у площину воріт. однак складник для воротаря суперника він не був.

Ще до перерви українці створили два моменти. У першому випадку Маліновський зі штранфого пробивав точно по воротах, але Вацлік у стрибку відбив цей удар. Та на 45-ій хвилині українці таки зрівняли рахунок. Марлос зібрав на собі трьох захисників у штрафному та прострілив поперек. Ярмоленко пропустив м'яч на Коноплянку, який накрутив Кадержабека та пробив у протихід Вацліку