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Чи має збірна України шанс перемогти Чехію у Лізі націй: прогноз букмекерів

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Чехія – Україна прогнози букмекерів на матч Ліги націй
Чехія – Україна прогнози букмекерів на матч Ліги націй / ФФУ

Матч між збірними Чехії та України у Лізі націй стане першим для цих команд у турнірі. Букмекери оцінили шанси кожної зі збірних на перемогу у цій грі.

Попри те, що збірна України гратиме на виїзді у Чехії, вона має більше шансів на перемогу, аніж господарі. У цьому переконані у William Hill. Вони виставили коефіцієнт на перемогу українців на рівні 2,62. Перемога Чехії оцінена у 2,75. Нічия у цьому матчі – 3,20.

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У той же час на PariMatch віддали перевагу господарям. На перемогу збірної Чехії вони приймають з показником 2,75. Перемога збірної України – 2,85. Нічия у матчі – 3,10.

Найнижчий коефіцієнт на перемогу українців – у "Фаворит спорт" – 2,45. Відповідно перемога Чехії отримала найбільший показник – 3,00. Якщо команди зіграють у нічию – 3,30.

Щодо Marathon bet, вони на Україну виставили коефіцієнт 2,77. Перемога Чехії отримала 2,875. Нічию експерти оцінили в 3,16.

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Нагадаємо, що матч Ліги націй Чехія – України відбудеться у Чехії в четвер, 6 вересня. Початок – о 21:45.

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Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу
Джерело: 24 Канал
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