Чехія – Україна: відео голу та моментів матчу збірних

У матчі між збірними Чехії та України в рамках Ліги націй перший гол було забито вже на 4-ій хвилині. І влетів у м'яч у ворота збірної України.

Відзначився Патрік Шик, який не зустрів гідного опору зі сторони Сергія Кривцова і з гострого кута пробив по воротах українців. Андрій П’ятов скинув руки вверх, але м’яч пройшов над ними. Читайте також: Початок матчу збірних Чехії та України в Лізі націй відклали: деталі Відео голу Шика у ворота збірної України