Чехія – Україна: відео голу та моментів матчу збірних
У матчі між збірними Чехії та України в рамках Ліги націй перший гол було забито вже на 4-ій хвилині. І влетів у м'яч у ворота збірної України.
Відзначився Патрік Шик, який не зустрів гідного опору зі сторони Сергія Кривцова і з гострого кута пробив по воротах українців. Андрій П’ятов скинув руки вверх, але м’яч пройшов над ними.
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Відео голу Шика у ворота збірної України
Джерело: 24 Канал
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