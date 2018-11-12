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      Чехія запропонувала витрачати гроші з військових бюджетів на допомогу бідним

      80 Читать новость на русском
      Андрій Бабиш
      Андрій Бабиш / Фото з відкритих джерел

      Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш запропонував світовій спільноті допомогти бідним верствам населення частиною грошей, які витрачаються на військові потреби.

      Про це повідомило видання "ТАСС".

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      Якщо наші наміри боротися за мир, боротися проти кліматичних змін і допомагати бідним є серйозними, то слід задуматися про те, щоб хоча б частину з величезних грошей, які витрачаються на військові потреби, перенаправити на допомогу в реалізації цих цілей, 
      – заявив прем'єр-міністр Чехії.

      З такою ідеєю Андрій Бабиш виступив на Паризькому мирному форумі.

      Він також наголосив на доцільності збільшення фінансової допомоги населенню найбідніших країн Африки і Азії, "щоб вони були задоволені і не мігрували в Європу".

      Також він нагадав журналістам, що на озброєння щорічно витрачається 1,75 трильйона доларів, і закликав задуматися, хто ворог і чому розкручується гонка озброєнь.

      Теги: Новини Франції Новини політики Чехія
      Джерело: 24 Канал
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