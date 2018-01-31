Чехія зможе прийняти на роботу до 20 тисяч українців

У середу, 31 січня, уряд Чехії ухвалив рішення, яке дозволить вже цього року прийняти на роботу до 20 тисяч українців. Це удвічі більше, ніж було до цього часу.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Чехії Мартін Стропніцький.

У документі мовиться, що у відповідності до державної програми REŽIM UKRAJINA ("Режим Україна"), кількість "заяв для отримання картки працевлаштування зросте на 10 тисяч".

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Глава МЗС Чехії Мартін Стропніцкі наголосив, що з цією метою буде збільшена кількість працівників чеських консульств в Україні. Окрім того, передбачається скорочення терміну залагодження дозволів на працевлаштування.

За інформацією чеських медіа, МЗС Чехії вже погодило свої кроки з головою уряду Андреєм Бабішем.

До слова, через брак робочої сили в країні уряд Чехії також вивчає можливості працевлаштування громадян із Білорусі та Сербії.

Na návrh @mzvcr dnes vláda rozhodla o navýšení zaměstnaneckých karet pro pracovníky z Ukrajiny z 9600 na 19600 ročně. Model cílené pracovní migrace se v menší míře dotkne i pracovníků z Mongolska a Filipín. Reagujeme tak na problémy zaměstnavatelů se získáváním pracovních sil. — Martin Stropnický (@stropnickym) 31 січня 2018 р.

Нагадаємо, у 2017 році Чехія депортувала понад 1000 громадян України, які незаконно працювали у країні з польськими дозволами на роботу.