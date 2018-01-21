"Чекаємо на "русский мир", але "укропи" тут усюди": дідусь з Донбасу показав дивну поведінку

У мережі з'явилося відео з неоднозначним дідусем, що проживає у маленькому селі на Донбасі. З одного боку він підтримує "русский мир", а з іншого – вітається з українським воїнами словами "Слава Україні".

Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці відомого журналіста Андрія Цаплієнка.

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"Боєць ЗСУ в образі "ополченця" дізнався дуже багато про справжні настрої людей в маленькому селі на Донбасі. Дідусь розповів , що все село за Захарченка, що чекають на "русский мир" і показав дорогу, як оминути українській блок-пост. Наступного дня боєць ЗСУ прийшов до дідуся вже в українському однострої. І дідусь вітався "Слава Україні!" – підкреслив він.

Зауважимо, що на відео, яке опублікував журналіст, це дідусь у розмові з переодягненим українським військовим розповів багато цікавого.

"Чекаємо на "русский мир", але щось нічого не відбувається. "Укропи" тут стоять усюди, ось у магазині цьому їх повно. Вони нас заставлять вітатися зі словами "Слава Україні!" Але я з ними не працюю, не подумайте нічого", – каже він у ролику.

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