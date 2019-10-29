Чекайте на помсту: західні ЗМІ про знищення лідера "Ісламської держави" та наслідки для світу

28 жовтня стало відомо, що ватажок ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді підірвав себе під час операції американських військових, спрямованої на його ліквідацію. Однак це зовсім не означає кінець існування ІДІЛ. Чому світу, навпаки, варто насторожитися? Читаємо про це у західних ЗМІ.

Що сталося та хто такий аль-Багдаді?

Об'єднане командування спеціальних операцій Пентагону у ніч на 26 жовтня провело Операцію зі знищення лідера ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді у Сирії. Між бойовиками та американськими військовими відбувся нетривалий бій. Після цього ватажок бойовиків підірвав себе за допомогою поясу смертника. Під час рейду загинули дві дружини аль-Багдаді, а також троє його дітей.

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Абу Бакр аль-Багдаді на той момент був найбільш розшукуваним терористом у світі. Він очолював рух, який пишався масовими вбивствами та безрозбірливим насильством. "Ісламська держава" за його командування стала одним із найжорстокіших збройних формувань у сучасній історії. Вона забрала тисячі життів та завербувала значну кількість бійців-прихильників ідеології, щоб ті здійснювали смертоносні напади в усьому світі.

На піку правління аль-Багдаді самопроголошений халіфат охопив територію в Іраку та Сирії, що приблизно відповідає розміру Великої Британії. Проте до 2017 року вона майже всю її втратила.



Території, які контролювала ІД | The Guardian

Загроза залишається

ВВС наголошує, що саме під керівництвом Абу Бакр аль-Багдаді "Ісламська держава" перетворилася з банди повстанців у найбільш грізне угрупування в світі, розширившись на континентах від Африки до Австралії. І тепер, коли її лідер убитий, ІДІЛ знайде спосіб адаптуватися.

Так, видання пояснює: угрупування захоче продемонструвати свою стійкість і сигналізувати своїм послідовникам про те, що воно не було вибите з рівноваги втратою такої відомої фігури.

Де переховувався аль-Багдаді / ВВС

Аль-Багдаді із задоволенням набирав до угрупування негідників, психопатів та педофілів – людей, яких приваблювали його насильство та жорстокість. ІДІЛ вже має географічно розподілену франшизу по всьому світу і аж ніяк не збирається зникнути протягом ночі із кончиною аль-Багдаді. Тому наразі "затишшя" обіцяє бути нетривалим, пише ВВС.

Найімовірніші цілі будуть в Іраку та Сирії, де доступ до зброї, вибухівки та добровольців-самогубців найпростіший. Європа, США, Північна Африка, Арабські країни Перської затоки та Азії також перебувають під прицілом ІД. Франція, яка давно перебуває у верхній частині списку цілей "Ісламської держави" в Європі, уже попередила своїх громадян бути напоготові.

Проте навряд чи варто очікувати масштабних атак. Керівництво ІДІЛ знає, що, чим детальніше розроблений план, тим більше шансів його виявлення службами безпеки. Тож найближчим часом найімовірніше терористам вдасться здійснити низькотехнологічні атаки з відносно простою підготовкою.

Одне питання, яке має хвилювати начальників розвідувальних служб у всьому світі: чому аль-Багдаді шукав притулку у північно-західному куточку Сирії, де переважають суперницькі групи, пов'язані з Аль-Каїдою (Аль-Каїда та ІДІЛ воюють між собою в Сирії)? Просто тому, що він сподівався, що це – останнє місце, де його будуть шукати вороги? Або, що більш тривожно, хотів достукатися до своїх суперників і сформувати ще більш смертоносний союз?

ІДІЛ все ще "дуже живий"

"Перемога", – так родини американців, вбитих терористами IДІЛ, відреагували на смерть Аль-Багдаді. Однак, як повідомляє CBS News, це – символічний удар по угрупуванню.

Адже ІДІЛ ніколи не спиралася на одну людину. Це – ідеологія, екстремальне і жорстоке тлумачення ісламу. Ця ідеологія не закінчується на аль-Багдаді. Інші групи джихадистів швидко замінили своїх лідерів, коли тих вбили, й ІДІЛ, без сумніву, зробить те ж саме. Однак буде потрібен час.

Історія нам показала, що, коли ви забираєте терористичного лідера з поля бою, потрібен певний час, щоб його наступник "занурився" у роботу… Вони починають більше турбуватися про власну безпеку, ніж про те, як керувати угрупуванням та думати про операції,

– зазначає експерт видання.

Один із потенційних наступників – Абдулла Кардаш. Він, як і аль-Багдаді, провів певний час в іракському тюремному таборі після вторгнення США в 2003 році. Саме цей табір став таким собі інкубатором для джихадистів. Тож, хоча аль-Багдаді мертвий, ІДІЛ – ще "дуже живий".

Навколо імені Абдули Кардаша наразі розгортаються спекуляції. За інформацією різних джерел, Кардаш міг бути обраний лідером ще до того, як стало відомо про ліквідацію Багдаді. Тоді як іракські джерела розвідки припускають, що Кардаш насправді загинув ще у 2017 році.

"Він помер, як і жив – боягузом"

Так The Guardian у заголовок виніс цитату рідних жертв ІДІЛ про смерть Багдаді. Видання зазначає: люди висловлюють полегшення, однак запевняють, що боротьба за справедливість повинна тривати

"Багдаді загинув, як і жив – він боягуз, який використовував дітей як щит", – говорить Надія Мурад, яка втратила значну частину своєї сім'ї під час однієї з атак ІДІЛ.

Мурад продали в сексуальне рабство, але їй вдалося врятуватися і згодом отримати Нобелівську премію миру за свої кампанії проти сексуального насильства. У Twitter вона зазначила, що вдячна США за операцію та закликала до глобальної боротьби за притягнення бійців ІДІЛ до відповідальності.

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Невідомо, скільки саме людей вбила ІДІЛ та її послідовники за час командування аль-Багдаді. Тисячі мирних жителів, переважно мусульман, загинули лише в Іраку та Сирії, внаслідок атак терористів-смертників або масових вбивств.

26-річна Халіфа Алхудер з провінції Алеппо в Сирії втратила родину та друзів і пробула пів року у в'язниці ІДІЛ. Наразі вона працює над тим, щоб ідентифікувати останки людей, знайдені у масових могилах жертв "Ісламської держави". Вона зазначила виданню, що радість від знищення не була такою, як очікувалося.

США за 15 хвилин виявили рештки Багдаді за його ДНК, а десятки сімей по всій Сирії досі не знайшли зниклих родичів. ІДІЛ пішла, її лідера вбили, але люди все ще чекають, щоб дізнатися про долю своїх дітей,

– цитує жінку The Guardian.

Рідні жертв терористів закликають Дональда Трампа, зокрема, звернути увагу на те, що десятки американців наразі утримуються в заручниках у Сирії. І повернення їх на батьківщину має бути пріоритетом для американської влади.

Чому Трамп висміяв знищення аль-Багдаді?

Абу Бакр аль-Багдаді – "боягуз" і "помер, як собака". Так про ліквідацію ватажка ІДІЛ сповістив президент США Дональд Трамп. Видання ТІМЕ аналізує таку реакцію американського лідера.

Він загинув після того, як опинився у пастці. Скиглив і плакав, кричав весь час,

– описав Трамп останні хвилини Багдаді.

Додавши і те, що лідер "Ісламської держави" під час затримання забрав життя і трьох власних дітей. "Залишилося небагато", – уточнив президент США, очевидно, маючи на увазі рештки лідера ІДІЛ.

Трамп жонглював шокуючими деталями та образами, щоб описати останні моменти Аль-Багдаді, намалювавши різкий контраст з повідомленням Барака Обами про вбивство Осама бен Ладена під час нічного нальоту на Пакистан у 2011 році. Там були просто факти, повідомлені з традиційним похмурим настроєм, притаманним для озвучення подібних новин.

Трамп вважав, що важливо знущатися над цим хлопцем. Хотів "втерти всім в обличчя", що той вбивав і замовляв згвалтування тисяч людей, а зрештою загинув, підірвавши себе та трьох дітей, а не в бою,

– говорить експерт видання.

Дехто з експертів навіть копнув глибше, зазначивши, що таким чином Трамп намагався продемонструвати, що лідери "Аль-Каїди" та ІДІЛ – не такі мужні, як себе позиціонують. І зовсім не є тими людьми, яких варто наслідувати. Тобто таким чином відбувається розвінчення історично складеного міфу про могутність і "вищість" лідерів терористів, як було з оприлюдненням інформації про порнографічні матеріали, знайдені в складі Бен Ладена.

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Трамп навіть пішов на крок далі, розбивши переконання про те, що США повинні виступати за гідність людини і не принижувати її ворогів, незалежно від того, наскільки жорстокими були їхні дії. Так, Трамп описує аль-Багдаді як "невдаху": лиходій, який так намагався залякати весь світ, останні свої хвилини провів у цілковитій паніці та страху.

Однак видання підсумовує: бойовики ІДІЛ залишаються сильними і, швидше за все, вони продовжать атакувати Захід – коли ти травмуєш тварину, вона стає ще більш небезпечною. Тому світові варто бути напоготові.