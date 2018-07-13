"Челсі" офіційно звільнив головного тренера

"Челсі" офіційно оголосив про розірвання контракту з головним тренером команди італійцем Антоніо Конте.

У прес-релізі на офіційному сайті клуба "сині" побажали 48-річному тренеру усіляких успіхів у його подальшій кар'єрі.

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Раніше з'явилася інформація, що Конте відмовився йти з клубу добровільно. У зв'язку з тим, що тренера звільняють без офіційних причин, Конте мав намір отримати компенсацію в розмірі 11 мільйонів євро.

Найімовірніше, що вакантна позиція дістанеться екс-наставнику "Наполі" Мауріціо Саррі. Очікується, що він буде заробляти 5 мільйонів євро на рік, а його угода з "Челсі" буде розраховано на три сезони.

Нагадаємо, Конте прийняв команду після Євро-2016 і в першому ж сезоні біля керма "Челсі" зробив лондонців чемпіонами Англії. Але далі кар'єра у італійця йшла не найліпшим чином. У сезоні 2017/2018 "пенсіонери" фінішували лише п'ятими і не потрапили в Лігу чемпіонів.