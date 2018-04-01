Челсі прощається із Лігою Чемпіонів на найближчий рік
Поступившись Тоттенхему, Челсі звів до мінімуму власні шанси пробитися до Ліги Чемпіонів.
Поки ще чинні чемпіони Англії до мізерних довели власні шанси пробитися в наступний розіграш головного клубного турніру Європи. Практично фатальною стала для Челсі поразка від прямого конкурента Тоттенхема.
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Підопічні Антоніо Конте хоч і відкрили рахунок стараннями Морати, та згодом пропустили від Еріксена і двічі від Деле Аллі. 3:1 шпори не програють у чемпіонаті Англії вже 13 матчів поспіль. Натомість Челсі покидає поле на щиті втретє за 4 останніх тури.
Тож Тоттенхем, який йде четвертим, відірвався від Челсі уже на 8 балів. Більше того за втраченими очками шпори випереджають і Ліверпуль, який поки що третій. Манчестер Сіті без 5 хвилин чемпіон, Юнайтед наразі головний претендент на срібло.
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