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Челсі прощається із Лігою Чемпіонів на найближчий рік

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Поступившись Тоттенхему, Челсі звів до мінімуму власні шанси пробитися до Ліги Чемпіонів.

Поки ще чинні чемпіони Англії до мізерних довели власні шанси пробитися в наступний розіграш головного клубного турніру Європи. Практично фатальною стала для Челсі поразка від прямого конкурента Тоттенхема.

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Підопічні Антоніо Конте хоч і відкрили рахунок стараннями Морати, та згодом пропустили від Еріксена і двічі від Деле Аллі. 3:1 шпори не програють у чемпіонаті Англії вже 13 матчів поспіль. Натомість Челсі покидає поле на щиті втретє за 4 останніх тури.

Тож Тоттенхем, який йде четвертим, відірвався від Челсі уже на 8 балів. Більше того за втраченими очками шпори випереджають і Ліверпуль, який поки що третій. Манчестер Сіті без 5 хвилин чемпіон, Юнайтед наразі головний претендент на срібло.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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