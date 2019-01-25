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      "Челсі" в серії пенальті здолав "Тоттенхем" та вийшов у фінал Кубка ліги: відео голів

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      Челсі – Тоттенхем результат та огляд
      Челсі – Тоттенхем результат та огляд / Фото з відкритих джерел

      "Челсі" в матчі-відповіді півфіналу Кубку ліги здолав "Тоттенхем" у серії пенальті, прорвавшись у фінал турніру.

      Челсі – Тоттенхем 2:1 (перший матч – 0:1)
      Голи: Канте, 27, Азар, 38 – Льоренте, 50
      Серія пенальті: 4:2

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      "Челсі" після скандальної поразки у першому матчі на "Уемблі" (0:1) повинен був забивати мінімум два м'яча у ворота "Тоттенхема". Все ж лондонське дербі завершилося з рахунком 2:1 на користь господарів, і у серії пенальті сильнішими виявилися футболісти "Челсі" (4:2).

      Обидва голи команда Маурісіо Саррі забила в першій половині зустрічі. Спочатку Нголо Канте на 27 хвилині завдав потужного удару по центру з-за меж штрафної. Воротар "шпор" виявився не готовий до цього пострілу та пропустив м'яч поміж ніг.

      На 38 хвилині господарі вдруге розписалися у сітці воріт опонента. Еден Азар замкнув простріл з флангу від Сезара Аспілікуети.

      У другому таймі гості змогли відновити інтригу у матчі. На 50 хвилині гості один гол відіграли – Маркос Льоренте головою вразив ворота "Челсі", подарувавши свої команді надію на позитивний результат.

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      У серії пенальті сильнішими виявилися гравці "Челсі": вони реалізували усі свої удари, а за "Тоттенхем" не забили Дайєр (вище воріт) та Моура (сейв Кепи).

      Таким чином, перемігши "Тоттенхем", "Челсі" вийшов до фіналу Кубка ліги. Там суперником "пенсіонерів" буде "Манчестер Сіті", який раніше дуже впевнено розібрався з "Бертоном".

      Відеоогляд матчу Челсі – Тоттенхем

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      Теги: Футбол Спорт Тоттенхем Челсі
      Джерело: 24 Канал
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