"Челсі" зазнав першої поразки в сезоні, поступившись в дербі "Тоттенхему"
"Тоттенхем" пришпорив земляків із "Челсі". Аристократи зазнали першої поразки в сезоні – удар виявився болючим.
Гості без шансів поступились в лондонському дербі в рамках тринадцятого туру АПЛ.
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Деле Алі і Харі Кейн вже до шістнадцятої хвилини поставили на коліна грізного суперника.
По перерві Сон Хин-Мін довів рахунок до розгромного.
Сон Хин-Мін/ фото tottenhamhotspur.com
"Челсі" спромігся лише на гол престижу – імені Олів’є Жиру. Кінцевий рахунок – 3:1.
Джерело: 24 Канал
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