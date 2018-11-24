"Челсі" зазнав першої поразки в сезоні, поступившись в дербі "Тоттенхему"

"Тоттенхем" пришпорив земляків із "Челсі". Аристократи зазнали першої поразки в сезоні – удар виявився болючим.

Гості без шансів поступились в лондонському дербі в рамках тринадцятого туру АПЛ.

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Деле Алі і Харі Кейн вже до шістнадцятої хвилини поставили на коліна грізного суперника.

По перерві Сон Хин-Мін довів рахунок до розгромного.



Сон Хин-Мін/ фото tottenhamhotspur.com

"Челсі" спромігся лише на гол престижу – імені Олів’є Жиру. Кінцевий рахунок – 3:1.