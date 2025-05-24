"Відверто набридла": росіянка намагалася замовити вбивство 12-річної доньки за 100 тисяч рублів

У Челябінській області 46-річна жінка намагалася замовити вбивство власної 12-річної доньки. Вона запропонувала 100 тисяч рублів знайомому за злочин.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Колишнього "вагнерівця" заарештували в Уфі за вбивство та розчленування знайомого

Як вдалося уникнути трагедії

46-річна жінка запросила до себе 36-річного знайомого під приводом допомогти по господарству. Під час розмови вона несподівано заявила, що донька її дратує, і попросила за 100 тисяч рублів втопити дитину. Гроші пообіцяла віддати після "роботи".

У цей час 12-річна дівчинка стояла за дверима в сусідній кімнаті й потайки підслухала розмову.

Після зустрічі жінка випровадила з дому знайомого чоловіка разом із донькою. Дорогою дівчинка дуже була налякана і переймалася. Однак чоловік розповів їй усе і пообіцяв, що захистить. Він прихистив школярку у себе вдома, після чого звернувся до поліції.

Правоохоронці затримали матір. Відомо, що у неї четверо дітей: троє – від першого шлюбу, включно з 12-річною донькою, і п'ятирічна донька від іншого чоловіка. Родина переїхала до Челябінської області з сусідньої Свердловської лише восени минулого року. Там жінку вже притягували до адміністративної відповідальності.