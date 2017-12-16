Чем хуже будет России, тем хуже будет и нам, – экс-премьер Украины о санкциях Запада

Бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко рассказал сайту "24" о том, почему Украина не выиграет от продления санкций ЕС в отношении России.

Лидеры стран Евросоюза решили продолжить экономические санкции против России до середины 2018 года. Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск. Ограничительные меры касаются энергетического, оборонного и финансового секторов.

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Президент Украины Петр Порошенко назвал продолжение санкций в отношении РФ достойным ответом за невыполнение своих обязательств. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что минские соглашения, выполнение которых они неоднократно называли условием снятия санкций, до сих пор не выполнены, и поэтому ограничительные меры будут действовать еще полгода.

Последний раз санкции в отношении России продолжали в июне-2017 – срок их действия заканчивается в январе-2018. В санкционный список входят крупнейшие российские компании с государственной долей, которым ограничен доступ на европейский финансовый рынок. В частности, под санкции попали нефтегазовые компании "Роснефть", "Газпром нефть" и "Транснефть", банки с государственной долей – "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Внешэкономбанк". В отношении компаний оборонного сектора введено эмбарго на экспорт оружия, а также запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий для военного использования в Россию. Запреты касаются и поставки в Россию высокотехнологичного оборудования для добычи нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и сланцевой нефти.

Решение Евросоюза о продлении санкций в отношении РФ прокомментировал экс-премьер Украины Валерий Пустовойтенко.

Ваша оценка решения ЕС о продлении санкций в отношении России.

Насколько я понимаю, де-юре решение еще не принято. Тем не менее, я могу сказать одно: чем хуже будет России, тем хуже будет и нам. Санкции ничего никому не дают: ни нам, ни РФ, ни другим странам. Санкции лишь направляют действия тех или иных государств на развитие собственного рынка. Вот и все.

Как вы считаете, оправдал ли себя так называемый минский формат, к которому апеллируют лидеры стран-членов ЕС?

На мой взгляд, нет, абсолютно не оправдал.

Изменилась бы тональность переговоров в столице Беларуси, если бы официальный Киев назвал войну войной на законодательном уровне?

Странно, но мы почему-то боимся признавать, что в Украине идет война.

Как называть эти действия?

Это решение должен принимать, прежде всего, президент, а также Верховная Рада. Наверное, тональность переговорная изменилась бы.

Что вы, наблюдая со стороны, можете сказать о внутри политической ситуации, сложившейся нынче в стране?

А что тут можно сказать? В Украине сейчас происходит кошмар, по-другому и более мягко тут не скажешь. Нам нужно, наконец, прекратить оглядываться на США и другие страны, а наводить порядок в своем доме. Многие эксперты утверждают, что в условиях действующего конституционного строя это априори невозможно.

А вы как считаете?

Существующая система государственного управления не оправдала себя, хотя бы потому, что в парламенте на сегодня нет правящего большинства. Надо называть вещи своими именами. Если бы у нас была не ситуативная, а настоящая коалиция, подобного рода вопросов не возникало бы вообще. Да, собственно, о чем говорить?! У нас даже настоящих партий нет. Нам необходимо создать настоящие партии, где в программных документах будут предметно описаны пункты по внешней и внутренней политике, а также поэтапные пути их практичной реализации.

А что сейчас происходит? Власть просто прячется от общества. Лично я сейчас, например, не вижу действенной ни президентской, ни парламентской власти. Также я не вижу, кстати, реальной, а не декларативной работы правительства. Наша беда, среди прочего, состоит еще и в том, что сегодня никто серьезно не занимается кадровой политикой ни в центре, ни, тем более, на местах.