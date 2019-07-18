Чем закончатся выборы в Харькове: мажоритарщики "ЗеКоманды" рушат монополию "регионалов"

В среду, 17 июля, Президент Украины посетил Харьков с первым рабочим визитом. Посмотрим в этом контексте на электоральную ситуацию в округе.

Харьков поделен на 7 одномандатных избирательных округов, на которых, за три дня до голосования, четко просматриваются победители и аутсайдеры внеочередной парламентской кампании.

Округ № 168: Писаренко против Мезенцевой

Границы округа пролегают по периметру Шевченковского района Харькова. Последние 7 лет территория считалась вотчиной бывшего члена Партии Регионов Владимира Писаренко. В 2012 году, партбилет ПР помог варягу Писаренко одержать уверенную победу в чужом для него округе с результатом 43,44%. В 2014 году, в ходе внеочередных парламентских выборов, Писаренко удалось повторить успех уже в статусе самовыдвиженца. Стоит отдать должное, после 2014-го года политические расклады были не в пользу ярого идеолога "Антимайдана". Однако экс-регионал прошел между каплями и в этой сложной ситуации, несмотря на то, что технический кандидат Людмила Александрова и "двойник" Анатолий Писаренко отобрали у него чуть больше 6% голосов. Сегодня Владимир Писаренко также, как и в 2014 году, участвует в выборах в статусе народного депутата. Однако на этот раз депутатский мандат не работает в пользу "хозяина" 168 округа, учитывая массовый запрос электората на новые лица в политике.

Основным оппонентом Писаренко выступает депутат горсовета, кандидат от "Слуги народа" Мария Мезенцева, с которой экс-регионалу приходится бороться проверенными на своем опыте не совсем чистыми методами. С целью распылить электорат Мезенцевой, регионалы поставили на округ кандидата с президентской фамилией Максима Зеленского. Однако, как свидетельствуют электоральные симпатии, черная технология отнюдь не убавила популярности Мезенцевой. Кандидат ведет активную агитационную кампанию, собирая вокруг себя гораздо больше любопытных слушателей. Особенно болезненным для Писаренко стала растущая популярность Мезенцевой у избирателей возрастной категории от 40 до 60 лет, которая дважды обеспечивала поеду экс-регионала. Более того, внимание интеллигентной части старшей возрастной категории избирателей отвлек на себя третий номер избирательной кампании, академик Владимир Семиноженко. И это, безусловно, играет в пользу мажоритарщицы от пропрезидентской партии.

Округ №169: Грановский "съел" Куницкого

Киевский район. Самый интересный, идеологически разношёрстный и по этой причине – наиболее "горячий" округ. Здесь конфликтуют "промайданные" идеи центра с "контрмайданным" менталитетом частного сектора. В этом округе кандидатам особенно тяжело, так как к каждому избирателю приходится находить свои подходы. Казенная риторика партийной идеологии в данном случае не срабатывают.

А еще округ примечателен тем, что еще никому здесь не удавалось переизбираться на второй срок. И, наконец, 169-й, пожалуй, единственный округ, в котором партия Зеленского не является отражением чаяний электората.

От "Слуги народа" до недавнего времени баллотировался известный блогер Александр Куницкий, прославившийся скандальными видеороликами своих перепалок с дорожной полицией. Однако оппонентам этого кандидата удалось вытащить из шкафа кандидата-задиры скелет двойного гражданства. Куницкий был вынужден признать наличие второго паспорта гражданина Израиля. В результате, 11 июля ЦИК отменила его регистрацию. После этого Куницкий закономерно подал и выиграл аппеляцию. Сейчас дело на этапе кассации.

От решения украинской Фемиды, которое может меняться вплоть до дня голосования, зависит наличие или отсутствие препятствий на пути к победе Александра Грановского. Два негативных пятна, которое еще за долго до начала избирательной кампании начали выводить с рубища кандидата его штабисты – бывшее членство Грановского в БПП и образ киевского "парашютиста", который никогда не имел к Харькову никакого отношения. В остальном – у Грановского все в полном порядке. Он не сходит с экранов местного телевидения, территория округа завешена его бигбордами, ежедневно общается с избирателями. На площади готовится масштабный концерт, заказчиком которых считают натурализовавшегося "парашютиста. В целом, результаты кампании Грановского весьма прогнозируемы.

Округ №170: Одарченко не оставляет шансов Святашу

Московский район – поле принципиального противостояние старого и отжившего, которое вытесняет из политической жизни свежее дыхание новых политиков. Округ считается электоральной вотчиной одиозного экс-регионала, владельца автомобильной корпорации "АИС", "прославившегося" трусливым бегством от политических противников во времена майдана. И известного в деловых кругах громкими махинациями с залоговым имуществом и отказом возвращать многомиллиардные банковские кредиты "Альфа-банку", "ВТБ-Банку" и "УкрСибБанку". Дмитрий Святаш избирался в парламент по 170-му округу трижды: в 2002 от НДП, в 2012-м от ПР и в 2014-м в статусе самовыдвиженца, переобуваясь буквально на лету.

На этот раз Святаш попытался выпросить благословение у "Слуги народа", а когда был послан в известном только ему направлении, примкнул было к объелинению нерукопожатных мэров "Доверяй делам". Впрочем, после объединения этого политпроектом с "оппо", Святаш вновь поменял партийную принадлежность, переметнувшись к экс-"бело-голубым". Впрочем, как показывают результаты социсследований, въехать в новый состав Верховной Раде на одном лишь рейтинге рискнувшей его приютить партии у Святаша не получится.

А главное, на Салтовки исключительно высок рейтинг "Слуги народа" и здесь выдвинут перспективный кандидат. Андрея Одарченко выгодно отличают сразу несколько факторов: он коренной харьковчанин, доктор технических наук, автор 24 изобретений и 174 научных работ, долгие годы преподает в Харьковском государственном университете, прекрасный семьянин, воспитывает двоих детей. В отличие от не совсем чистого на руку коммерсанта, любителя домашнего насилия и политического хамелеона Святаша, Одарченко имеет в Харькове репутацию честного человека, уважение в студенческой среде и у интеллигенции. Он абсолютно предан идее Зеленского перезагрузить украинскую власть и начать построение новой Украины с чистого листа: искоренить коррупцию, развивать экономику и социальную сферу. И он, как ученый, знает, как это делать. На Салтовке он предложил корчевать "политические пни" - засевших в парламенте бездельников-коррупционеров.

По мнению социологов, Одарченко не оставляет ни единого шанса на победу Святашу, 17 лет вспоминавшему о своем округе только в период выборов.

Округ №171: Ярославский выигрывает

Немышлянский район. Достаточно интересный по конфигурации предвыборной борьбы округ. С социально-экономической точки зрения, весьма депрессивный, со множеством острейших проблем. Здесь уверенно лидирует местный уроженец, независимый кандидат в нардепы Денис Ярославский. Кроме легендарной фамилии (как известно, бизнесмен Александр Ярославский добился для города статуса принимающей локации Евро-2012, построил тут аэропорт и стадион, возродил ХТЗ, вывел в свое время футбольную команду "Металлист" в еврокубки), у Ярославского-2 много и других достоинств, ценимых харьковчанами. Как правоохранитель, он отлично разбирается в том, как улучшить криминогенную обстановку в районе. Благодаря экономической подготовке, имеет реальную программу привлечения инвестиций в регион и освоения промышленными гигантами Харькова новых рынков сбыта.

Изначально Денис Ярославский планировал баллотироваться от пропрезидентской партии "Слуга народа", однако решил идти на выборы самовыдвиженцем. "Я симпатик новой власти, Президента. Я искренне надеюсь, что все его начинания, которые он заявил, будут выполняться в поставленные сроки. Но я, прежде всего, должен защищать интересы своих избирателей. Если я баллотируюсь как независимый кандидат, у меня есть больше свободы и возможности выбора", – заявил Денис Ярославский. Таким образом победа Ярославского принесет фракции президентской силы в парламенте верного союзника.

Эксперты утверждают, что такая позиция кандидата вызвала у электората наибольшие симпатии. К тому же, не малую роль сыграло и то, что Денис является не просто однофамильцем уважаемого в Харькове бизнесмена Александра Ярославского, но и и связан с ним родственными узами.

Остальных кандидатов расчет принимать смысла нет. Ни сын гендиректора "Южкабеля", ведущий привычный для своего статуса мажорный образ жизни, ни второй "оппо-кандидат", ни блеклая представительница "Слуги народа" не смогут, по оценкам социологов, опередить Ярославского в честной политической борьбе. А экс-представитель округа во ВРУ Хомутынник, понимая бесперспективность попыток еще раз уговорить Немышлянский район голосовать за себя, ушел баллотироваться по партийной линии. Так что Ярославский – при условии, что не будет супергрязных манипуляций в день голосования – может уже думать, как будет выполнять в парламенте свои предвыборные обещания.

Округ №172: Вариантов нет – Мысик либо Здебский

Индустриальный район. В 2012-м и 2014-м годах на округе побеждал регионал Владимир Мысик. Он же, по данным соцопросов, лидирует в избирательной кампании и сейчас. Его основным соперником выступает выдвиженец "Слуги народа" Юрий Здебский. Позиции "зеленого" кандидата явно слабее. Не в пользу Здебского играют сразу несколько основополагающих факторов: он фактически не известен населению "рабочих поселков", у Мысика нет конкурента от "Оппозиционной платформы "За жизнь", да и, по большому счету, вообще нет соперников. Остальные 6 кандидатов не являются рейтинговыми. Они не представлены серьезными партиями. У них нет четких, реалистичных предвыборных программ. Пожалуй, это все, что можно сказать о ситуации на 172 округе.

Округ № 173: Бакумов держит "за горло" Денисенко

Слободской район. Пожалуй, единственный округ, в котором об исходе избирательной кампании говорить пока рано. 173-й крепко держит экс-регионал Анатолий Денисенко – одиозный "застройщик", владелец компании "Авантаж" (фигурировала в деле о "корпоративной схеме". На данный момент идет судебный процесс против экс-мера Харькова Михаила Добкина). Денисенко побеждал на территории округа в 2012 и 2014 годах, и за это время, в отличие от своих коллег, не растерял электорального доверия.

Сегодня Денисенко крепко стоит на ногах, и перспективы его победы были бы бесспорными, если бы против него, под флагами "Зе! Команды" не выступил еще один влиятельный харьковчанин – проректор харьковского национального университета внутренних дел Александр Бакумов. Благодаря своим родственным связям и высокому положению в высших кругах Украины и Харькова, Бакумов крепко держит Денисенко "за горло". Оба кандидата идут нога в ногу, и кто в конечном итоге станет победителем выборов, скорее всего, решит сама судьба.

Отец кандидата – Сергей Бакумов сделал блестящую карьеру в системе МВД, занимал должность заместителя начальника Харьковского областного ГАИ. Самого кандидата связывают с министром МВД Арсеном Аваковым. Более того Александр Бакумов является зятем заместителя губернатора Владимира Скоробагача.

Остальные кандидаты не играют особой роли в избирательной кампании, их рейтинги колеблются на уровне статистической погрешности.