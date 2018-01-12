Чем живет мир: революция в Тунисе, "Огонь и ярость" в Белом доме и коммунисты в открытом космосе

Хотим мы того или нет, но мир не может оставаться неподвижным долгое время, особенно при уровне сегодняшней глобализации и развития. Вот и в Тунисе сейчас развернулась едва ли не самая настоящая революция, китайские коммунисты тем временем планируют построить базу на обратной стороне Луны, а новая книжка про администрацию Трампа наделала шума не только в американском сообществе.

Революция в Тунисе

Не успели отгреметь беспорядки в Иране, о которых я рассказывал в прошлой передаче, как почти сразу против власти восстал Тунис – небольшая североафриканская страна, бывшая французская колония. В десятках городов антиправительственные манифестанты дерутся с полицией, жгут участки, громят здания местного аналога КГБ, гонят из своих населенных пунктов силовиков, грабят административные здания и супермаркеты.

Правительство бросило против манифестантов полицейский спецназ, а когда это не помогло – то и армию. Более 300 человек арестованы, десятки попали в больницы, но ничего не помогает. Протесты ширятся, захватывая все новые города. В числе прочих, неспокойно сейчас и на курортах, весьма популярных у иностранных туристов.

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А начиналось все сравнительно мирно. В прошлом году правительство подписало с Международным валютным фондом соглашение. В обмен на кредит в 3 миллиарда долларов Тунис пообещал провести жесткие либеральные реформы: отпустить цены на основные продукты питания, убрать субсидии для бедняков, сократить расходы на государственный аппарат и поднять налоги.

Правительство честно все это исполнило. Кредиторы были очень довольны. Но вот местные жители – наоборот. Они и ранее жили очень небогато, а после реформ и вовсе оказались на грани выживания. Собственно, именно поэтому беспорядки и начались. Люди считают, что правительство работает не на них, а на МВФ и иностранных банкиров.

Справедливости ради надо сказать, что винить во всем правительство нельзя. Экономика там традиционно слабая, рождаемость – высокая, огромное количество молодежи сидит без работы и с единственной мечтой – сбежать из Туниса в Европу. Отношение к закону и частной собственности в этой стране очень восточное: ни то, ни другое священным не является. Также в стране полно исламистов, периодически случаются теракты. Вот и сейчас какие-то идиоты подожгли еврейскую школу на острове Джерба.

Честно говоря, я не очень понимаю, как можно наладить жизнь в этой стране. Даже если демонстранты сейчас скинут правительство, облегчения не будет. Пример тому – сам Тунис. Именно в этой стране в 2011 году началась Арабская весна – целая серия восстаний в ближневосточных странах, потрясшая не только регион, но и весь мир.

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Так вот: из них всех Тунис считается самым успешным примером! У прочих все еще хуже. Либо, как в Египте, к власти там вернулись диктаторы, либо, как в Сирии и Ливии, там идут гражданские войны. Иногда мне кажется, что в странах, вроде Туниса, единственным нормальным выходом было бы введение внешнего, или даже колониального, управления.

Сами они даже при помощи МВФ ничего дельного соорудить у себя не могут. Хотя, конечно, это пожелание из области фантастики – в реальности ничего такого не будет, проблемы там будут вечными.

"Огонь и ярость в Белом доме"

В США и Великобритании на днях вышла книга журналиста Майкла Волффа "Огонь и ярость в Белом доме", название которой говорит само за себя. Речь в ней идет о Дональде Трампе и его администрации, о том, как они работают, чего хотят добиться и куда ведут страну. Мне прислали эту книжку из Штатов, я ее только начал читать. Когда закончу, то, наверное, сделаю отдельный выпуск. Дело в том, что с первых же страниц от этого чтива волосы начинают шевелиться на голове.

По данным Волффа, Трамп не собирался становиться президентом, а его жена Мелания и вовсе была в панике от такой перспективы. Когда они всё-таки победили, то все пережили просто страшный шок. Трамп, оказывается, боится Белого дома. Несмотря на протесты охраны, он установил замки на двери в своих покоях. Целыми днями он лежит там на кровати, ест бургеры и без конца смотрит телевизор. Там же он часто принимает посетителей, а страной руководит по телефону и твиттеру.

На фото: журналист и автор книги о Трампе Майкл Волфф

Царедворцы при этом называют президента идиотом, ненавидят друг друга и постоянно плетут козни. Например, его дочь Иванка и ее муж Джаред Кушнер совместными усилиями прогнали из Белого дома Стива Бэннона – главного стратега в команде Трампа.

Сама, Иванка, кстати, когда ее отец отойдет от дел, хочет стать первой женщиной-президентом. Она серьезно готовится занять его трон. Ну и так далее. Согласно рассказу Волффа, в Белом доме царят хаос и безумие, этот дом можно назвать Сумасшедшим, а не Белым.

Если хотя бы половина всего, что написано в этой книге правда, то Трампа надо отправлять на принудительное лечение, а его администрацию на пушечный выстрел не подпускать к управлению государством. Кстати, реакция самого Трампа на эту книгу отчасти может служить доказательством его неадекватности.

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Во-первых, он попытался запретить ее публикацию, что в Америке – совершенная дичь. Во-вторых, в своем твиттере он написал, что никакой он не дурак и не псих, а наоборот – очень умный и спокойный человек. Цитата: "Меня можно назвать гением! Очень уравновешенным гением!". Мне кажется, что когда какой-то человек на весь мир на полном серьезе кричит, что он – уравновешенный гений, то дело обстоит как раз наоборот!

Если бы Трамп был просто каким-то мужиком из Бруклина, то и черт с ним. Но он-то президент ядерной державы – США! И от этого становится немного страшновато.

Коммунисты в космосе

В начале января коммунистический Китай рассказал о своих грандиозных планах по освоению космоса. Местное космическое агентство собирается в текущем году запустить в космос как минимум 40 тяжелых ракет. Для сравнения: в прошлом, 2017 году больше всех ракет в мире запустила компания Илона Маска SpaceX. Общее их число – 18.

Китайцы собираются превзойти этот показатель сразу в два раза! В их ближайших планах – создание аналога системы GPS и строительство собственной орбитальной космической станции, вроде ныне существующей МКС.

Но и это еще не все. В этом же году КНР собирается начать строительство на обратной стороне Луны первой радиоастрономической обсерватории. Место выбрано неслучайно. На Земле многочисленные электроприборы производят гигантское число радиоволн, которые мешают вести наблюдения за космосом. Обратная сторона Луны всегда повернута в сторону от Земли, поэтому всех этих шумов там нет, а наблюдения можно вести в почти полной радиотишине.

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Кроме того, китайцы уже вовсю изучают возможность высадки своих космонавтов на Луне и Марсе. Бюджет местного космического агентства каждый год увеличивается в несколько раз. Судя по всему, у Илона Маска появился невероятно мощный соперник. Причем КНР собирается не просто плестись в хвосте космических исследований, а возглавить их. Денег на это у Пекина предостаточно. Цели поставлены вполне конкретные. Технические возможности уже есть.

Поэтому я не удивлюсь, если через некоторое время первой обитаемой лунной базой будет китайская, а первым человеком на планете Марс – гордый член Коммунистической партии Китая.

К этому, конечно, можно относиться по-разному. Но в китайском рывке в космос есть один очень позитивный момент. Острая конкуренция всегда означает полное напряжение научной мысли, быстрое снижение стоимости, повышение надежности и качества космических полетов. Для непосредственных участников гонки это очень тяжело и дорого, но для человечества в целом – это невероятно полезно и важно!

Поэтому я от души желаю успехов и китайцам, и американцам, и всем прочим, кто занимается космосом.