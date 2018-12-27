Чемпіон Азербайджану втрутився у боротьбу за Хачеріді

Захисник збірної України Євген Хачеріді може перейти в азербайджанський "Карабах".

Євген, який виступає за грецький ПАОК, може покинути свій клуб вже взиму, повідомляє Gazzetta.gr.

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Клуб з Азербайджану вже зробив пропозицію грекам по Хачеріді.

Відзначимо, що в чемпіонаті Азербайджану "Карабах" наразі йде на другому місці.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що 31-річний Хачеріді може повернутися в "Динамо", де виступав з 2007 по 2018 рік. Також в трансфері захисника начебто зацікавлений донецький "Шахтар". Проте Хачеріді спростував чутки про свій трансфер, однак заявив, що відкритий до пропозицій.