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      Чемпіон Азербайджану втрутився у боротьбу за Хачеріді

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      Євген Хачеріді
      Євген Хачеріді / О. Осипова

      Захисник збірної України Євген Хачеріді може перейти в азербайджанський "Карабах".

      Євген, який виступає за грецький ПАОК, може покинути свій клуб вже взиму, повідомляє Gazzetta.gr.

      Читайте також: Селезньов таки змінить команду: агент розповів, коли відбудеться перехід

      Клуб з Азербайджану вже зробив пропозицію грекам по Хачеріді.

      Відзначимо, що в чемпіонаті Азербайджану "Карабах" наразі йде на другому місці.

      Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що 31-річний Хачеріді може повернутися в "Динамо", де виступав з 2007 по 2018 рік. Також в трансфері захисника начебто зацікавлений донецький "Шахтар". Проте Хачеріді спростував чутки про свій трансфер, однак заявив, що відкритий до пропозицій.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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