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      Чемпіон світу WBO: Стівенсон нокаутує Гвоздика

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      Елейдер Альварес дав прогноз на бій Стівенсона проти Гвоздика
      Елейдер Альварес дав прогноз на бій Стівенсона проти Гвоздика / Sky Sports

      Чемпіон світу за версією WBO в напівважкій вазі Елейдер Альварес дав прогноз на бій Адоніса Стівенсона проти українця Олександра Гвоздика.

      Колумбійський боксер впевнений у перемозі канадського спортсмена, передає boxingscene.com.

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      Альварес заявив, що збирається бути присутнім на боксерському вечорі, адже битиметься його найкращий друг – Оскар Рівас.

      Я також буду з великим інтересом спостерігати за протистоянням Стівенсона і Олександра Гвоздика. Я дійсно думаю, що Адоніс виграє цей поєдинок, і зробить це достроково,
      – сказав колумбієць.

      "Коли я відправив у нокаут Лучіана Буте, я виглядав дійсно здорово, навіть краще, ніж у боях з Жаном Паскалем і Сергієм Ковальовим. Після успішного реваншу з "Крашером" (Сергій Ковальов, - Ред.) я хочу битися з Адонісом Стівенсоном. Потім я маю намір зустрітися з Дмитром Біволом. Є ще Артур Бетербієв, але у нас один тренер, так що цей бій відбудеться нескоро", – резюмував боксер.

      Нагадаємо, що бій за повноцінний титул чемпіона WBC між тимчасовим чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександром Гвоздиком і володарем повноцінного титулу Адонісом Стівенсоном відбудеться 2 грудня о 01:20. Двобій прийме арена Videotron Centre у Квебеку (Канада).

      Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик
      Джерело: 24 Канал
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