Чемпіон світу з футболу віддав чималі призові у благодійний фонд

Півзахисник збірної Франції Блез Матюіді пожертвував призові за перемогу на Чемпіонаті світу 2018 року на благодійність.

Збірна Франції, як чемпіон світу, отримала 38 мільйонів доларів за перемогу. Тож кожен з 23 футболістів збірної отримав по 330 тисяч доларів призових. Серед них і Блез Матюіді. Ці гроші він віддав на благодійність, повідомляє Football Italia.

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"Кіліан Мбапе абсолютно правий, коли каже, що ми заробляємо багато грошей. Для нас це не багато, але те, що ми робимо, є для них величезним. Найголовніше, що воно походить від серця, і ми робимо це тому, що це нас дуже хвилює. Коли я бачу усмішку дитини, вона наповнює мене щастям", – заявив футболіст.

Усі гроші він передав у благодійну організацію The Tremplins Blaise Matuidi, яку створив сам футболіст. Вона займається реінтеграцію дітей з бідних родин з передмістя.