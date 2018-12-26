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      Чемпіон світу з футболу віддав чималі призові у благодійний фонд

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      Белз Матюіді пожертував гроші на благодійність
      Белз Матюіді пожертував гроші на благодійність / Closer

      Півзахисник збірної Франції Блез Матюіді пожертвував призові за перемогу на Чемпіонаті світу 2018 року на благодійність.

      Збірна Франції, як чемпіон світу, отримала 38 мільйонів доларів за перемогу. Тож кожен з 23 футболістів збірної отримав по 330 тисяч доларів призових. Серед них і Блез Матюіді. Ці гроші він віддав на благодійність, повідомляє Football Italia.

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      "Кіліан Мбапе абсолютно правий, коли каже, що ми заробляємо багато грошей. Для нас це не багато, але те, що ми робимо, є для них величезним. Найголовніше, що воно походить від серця, і ми робимо це тому, що це нас дуже хвилює. Коли я бачу усмішку дитини, вона наповнює мене щастям", – заявив футболіст.

      Усі гроші він передав у благодійну організацію The Tremplins Blaise Matuidi, яку створив сам футболіст. Вона займається реінтеграцію дітей з бідних родин з передмістя.

      Теги: Футбол благочинність Спорт
      Джерело: 24 Канал
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