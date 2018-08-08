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Чемпіон світу з легкої атлетики загинув у ДТП

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Ніколас Бетт загинув в автокатастрофі
Ніколас Бетт загинув в автокатастрофі

Чемпіон світу з бігу з бар'єрами кенієць Ніколас Бетт загинув в автокатастрофі.

Про це повідомляється прес-служба Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).

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Згідно з повідомленням, аварія сталася в Нанді на північному заході Кенії, куди спортсмен повернувся з чемпіонату Африки.

Зазначається, що Бетт не впорався з керуванням автомобіля і вилетів в канаву. Як пишуть місцеві ЗМІ, в цьому районі в такий час часто туманна погода, що ускладнює огляд водієві. Легкоатлету було 28 років.

У 2015 році світову славу Ніколасу Бетті принесла золота медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Пекіні, де спортсмен переміг на дистанції 400 метрів з бар'єрами, встановивши національний рекорд. Він став першим в історії Кенії чемпіоном світу з бігу на дистанції менше 800 метрів.

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Теги: Новини спорту Легка атлетика Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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