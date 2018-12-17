Чемпіон світу з плавання Романчук: італійці мною цікавляться і спілкуються, а українці – ні
Чемпіон світу з плавання на короткій воді Михайло Романчук пояснив, чому багато українських спортсмени переїжджають у США.
"Дуже багато українських плавців їдуть в США, там дуже розвинений шкільний спорт. Є окремі чемпіонати між школами, університетами. Є три дивізіони – A, B і C. Якщо ти перейшов з другого в перший, то у тебе відразу стипендія виростає", – говорить плавець.
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Спортсмен додав, що його більше впізнають в Італії, ніж в Україні.
"Я приїхав до Мілана на змагання, не міг дійти до розминки – біля мене ставали люди, фотографували. Я, українець, суперник їх плавця Палтріньєрі. Вони зі мною фотографуються, спілкуються, щось запитують, чимось цікавляться. Не розумію, чому так", – сказав Романчук.
Спортсмен додав, що на його сторінку в Instagram підписані 70% італійців, коли українців – близько 5%.
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