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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Чемпіон світу з плавання Романчук: італійці мною цікавляться і спілкуються, а українці – ні

      96 Читать новость на русском
      Михайло Романчук
      Михайло Романчук / Громадське телебачення

      Чемпіон світу з плавання на короткій воді Михайло Романчук пояснив, чому багато українських спортсмени переїжджають у США.

      "Дуже багато українських плавців їдуть в США, там дуже розвинений шкільний спорт. Є окремі чемпіонати між школами, університетами. Є три дивізіони – A, B і C. Якщо ти перейшов з другого в перший, то у тебе відразу стипендія виростає", – говорить плавець.

      Читайте також: Український плавець Романчук виграв "золото" на чемпіонаті світу в Китаї

      Спортсмен додав, що його більше впізнають в Італії, ніж в Україні.

      "Я приїхав до Мілана на змагання, не міг дійти до розминки – біля мене ставали люди, фотографували. Я, українець, суперник їх плавця Палтріньєрі. Вони зі мною фотографуються, спілкуються, щось запитують, чимось цікавляться. Не розумію, чому так", – сказав Романчук.

      Спортсмен додав, що на його сторінку в Instagram підписані 70% італійців, коли українців – близько 5%.

       

       

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      Теги: Спорт плавання
      Джерело: 24 Канал
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