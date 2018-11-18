Чемпіон світу з рукопашного бою застрелив російського військового

У Дагестані чемпіона світу з рукопашного бою підозрюють у вбивстві співробітника Росгвардії під час бійки.

Як повідомляє російський "Интерфакс", вбивство відбулося у Махачкалі поблизу одного з кафе.

Читайте також: Що загрожує контрабандисту, який збив на смерть прикордонника на Закарпатті

"У Махачкалі вночі (з 17 на 18 листопада, – 24 Канал) співробітник Росгвардіі, перебуваючи в позаслужбовий час біля входу в одне з міських кафе, вирішив припинити груповий конфлікт людей, які там перебували. В ході вирішення ситуації один з учасників конфлікту, скориставшись вогнепальною зброєю, відкрив стрілянину. Вогнем співробітник Росгвардіі поранив того, хто стріляв , але сам отримав смертельне поранення", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що вогнепальні поранення отримав також один з відвідувачів кафе. Він у реанімації, але при свідомості.

Читайте також: Пограбування інкасаторів під Києвом: злочинці поцупили досить значну суму

За даними агентства, особистість того, хто стріляв, встановлена, ведуться його пошуки.

"За наявною інформацією, стрілець є чемпіоном світу з рукопашного бою. Його ім'я і прізвище слідчим відомі. Його шукають. Порушено кримінальну справу", – сказав співрозмовник агентства.