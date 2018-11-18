12:34
18 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, 17 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, 17 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Чемпіон світу з рукопашного бою застрелив російського військового

      911 Читать новость на русском
      Стрілянина у Дагестані
      Стрілянина у Дагестані

      У Дагестані чемпіона світу з рукопашного бою підозрюють у вбивстві співробітника Росгвардії під час бійки.

      Як повідомляє російський "Интерфакс", вбивство відбулося у Махачкалі поблизу одного з кафе.

      Читайте також: Що загрожує контрабандисту, який збив на смерть прикордонника на Закарпатті

      "У Махачкалі вночі (з 17 на 18 листопада, – 24 Канал) співробітник Росгвардіі, перебуваючи в позаслужбовий час біля входу в одне з міських кафе, вирішив припинити груповий конфлікт людей, які там перебували. В ході вирішення ситуації один з учасників конфлікту, скориставшись вогнепальною зброєю, відкрив стрілянину. Вогнем співробітник Росгвардіі поранив того, хто стріляв , але сам отримав смертельне поранення", – йдеться в повідомленні.

      Також повідомляється, що вогнепальні поранення отримав також один з відвідувачів кафе. Він у реанімації, але при свідомості.

      Читайте також: Пограбування інкасаторів під Києвом: злочинці поцупили досить значну суму

      За даними агентства, особистість того, хто стріляв, встановлена, ведуться його пошуки.

      "За наявною інформацією, стрілець є чемпіоном світу з рукопашного бою. Його ім'я і прізвище слідчим відомі. Його шукають. Порушено кримінальну справу", – сказав співрозмовник агентства.

      Теги: Новини Росії Спорт Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      9 секретів, як успішно просувати музику, книжки та інші культурні продукти в Україні
      сьогодні , 12:00 9 секретів, як успішно просувати музику, книжки та інші культурні продукти в Україні
      Блог Медіа 45
      Хочеться пробити цьому лосю колесо: звідки родом бидло-водії
      сьогодні , 08:40 Хочеться пробити цьому лосю колесо: звідки родом бидло-водії
      Артем Овдієнко 2042
      Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      17 листопада , 22:00 Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      Наталія Лебідь 738
      Какими стали похороны в Луганске после оккупации
      17 листопада , 19:00 Какими стали похороны в Луганске после оккупации
      Ольга Черненко 2314
      Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі
      17 листопада , 18:00 Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі
      Крістіна Бердинських 1621
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Скандал з прем'єром Чехії: чому політик може піти у відставку та до чого тут Крим
       15 листопада , 12:25
      Коли на Місяці існувала атмосфера: вчені провели дослідження
       9 жовтня 2017 , 12:16
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук