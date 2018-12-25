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      Чемпіон WBА заявив, що переможе Ломаченка

      311 Читать новость на русском
      Джервонта Девіс
      Джервонта Девіс / RingSide24

      Чемпіон WBА в першій легкій вазі Джервонта Девіс (20-0, 19 КО) впевнений, що зможе перемогти чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка (12-1, 9 КО).

      Девіс заявив, що легка вага занадто важка категорія для Ломаченка: "Він невеликий, Василь бився в напівлегкій вазі, в найлегшій вазі..."

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      Також Девіс прокоментував бій Ломаченка з Педрасою, де, на думку американця, українець недооцінив опонента.

      "Ломаченко й Педраса провели відмінний бій. Того вечора Василь дивився зверхньо на Хосе, він недооцінив його. Перед боєм Ломаченко завжди говорив, що Педраса не стане для нього великою проблемою, але виявилося зовсім не так. Я можу побити Ломаченка, у мене немає сумнівів", – сказав Девіс.

       

       

      Нагадаємо, що Ломаченко раніше заявив, що його ціль на наступний рік – об'єднати всі титули в легкій вазі та битися з тими бійцями, які занадто багато базікають. Василь хоче провести бій проти Джервонти Девіса.

      Теги: Бокс Спорт Василь Ломаченко
      Джерело: 24 Канал
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