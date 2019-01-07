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      Чемпіон WBO не планує битися з Усиком

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      Паркер не битиметься з Усиком
      Паркер не битиметься з Усиком / PA

      Промоутер новозеландського чемпіона світу в суперважкій вазі Джозефа Паркера Девід Хіггінс розповів, чи боксуватиме його клієнт з абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком.

      Він заявив, що до них не надходило жодної пропозиції з боку команди українського боксера Олександра Усика.

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      "Ні, Джозеф Паркер не битиметься в наступному поєдинку з Олександром Усиком. До нас не надходили ніякі дзвінки з тренувального табору Усика", – цитує Хіггінса Boxingnewsandviews.

      Нагадаємо, що відомий британський боксер Ділліан Уайт розповів про можливий поєдинок з українським абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Наразі він не вважає доцільним боксувати з українцем через його статус.

      Теги: Спорт Олександр Усик Бокс
      Джерело: 24 Канал
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