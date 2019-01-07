Чемпіон WBO не планує битися з Усиком

Промоутер новозеландського чемпіона світу в суперважкій вазі Джозефа Паркера Девід Хіггінс розповів, чи боксуватиме його клієнт з абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком.

Він заявив, що до них не надходило жодної пропозиції з боку команди українського боксера Олександра Усика.

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"Ні, Джозеф Паркер не битиметься в наступному поєдинку з Олександром Усиком. До нас не надходили ніякі дзвінки з тренувального табору Усика", – цитує Хіггінса Boxingnewsandviews.

Нагадаємо, що відомий британський боксер Ділліан Уайт розповів про можливий поєдинок з українським абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Наразі він не вважає доцільним боксувати з українцем через його статус.