Чемпіонат світу у Росії може втратити одну із головних зірок через Кадирова, – ЗМІ

Головна зірка збірної Єгипту з футболу Мухамед Салах через теплий прийом з боку очільника Чечні Рамзана Кадирова може покинути команду, оскільки на нього полилося багато критики.

Як повідомляє CNN з посиланням на джерела, наразі футболіст розглядає можливість покинути національну команду, а причиною став скандал через теплий прийом, який йому і всій єгипетській команді надав лідер Чечні Рамзан Кадиров під час ЧС-2018. Річ у тім, що команда Єгипту базується у Чечні. Крім того, Кадиров зробив Салаха почесним громадянином республіки.

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Кадиров надав Салаху громадянство Чечні: відео

Як підкреслюється у матеріалі, удар по іміджу Салаха та всієї національної команди завдала репутація Кадирова на Заході. Зокрема, американський телеканал описує чеченського лідера як політика, "який задушив всі форми незгоди та знищив сепаратистський рух, що воював з Російською армією майже два десятиліття".

Водночас фотографія Салаха, зображеного на відкритому тренуванні збірної разом з Рамзаном Кадировим, викликала критику на адресу футболіста. Видання підкреслює, що публікацію цього знімка можна назвати "найбільш обговорюваним подією чемпіонату".

До слова, джерело з оточення спортсмена розповіло, що через цю критику Салах почувається "вразливим".

"Зоряний гравець "Ліверпуля" не хоче бути замішаним в обговорення, не пов'язані з футболом, або бути використаним заради поліпшення чийогось політичного іміджу", – зазначає співрозмовник ресурсу.

Раніше джерело, коментуючи його фотографії з Кадировим, розповідало телеканалу, що в реальності Салах не планував зустрічатися з чеченським лідером.



Зустріч Кадирова з Салахом викликала бурхливу реакцію у цивілізованому світі

"Його просто розбудили та попросили спуститися, зустрітися з деким. Це не було погоджено ні з самим Мохамедом, ні з його представником", – каже представник близького оточення футболіста.

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Додамо, що керівник інформаційного відділу збірної Єгипту Усама Ісмаїл уже прокоментував вищезазначену інформацію.

"Нічого подібного. Салах перебуває на тренувальній базі та тренується разом зі своїми колегами. Він був присутнім на всіх матчах. Він нічого такого не повідомляв керівництву делегації. Не було жодної розмови на цю тему. Я не знаю, звідки у CNN ця інформація. Не варто брати інформацію про нього, крім тієї, що є в його Twitter", – розповів речник команди у коментарі пропагандистським ЗМІ.