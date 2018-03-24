Чемпіонат світу з біатлону серед військових: хто представлятиме Україну

З 2 до 10 квітня в австрійському Хохфільцені відбудеться Чемпіонат світу з біатлону серед військових.

Україну на світовій першості серед військових представлятимуть лідери національної збірної України з біатлону.

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За даними Федерації біатлону України, синьо-жовту збірну на Чемпіонаті світу представлятимуть вісім спортсменів.

Попередній склад жіночої збірної: Юлія Джима, Ірина Варвинець, Марія Кручова та Валерія Дмитренко.

Чоловіча команда повністю складатиметься з лідерів національної збірної: Сергій Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.

Ці змагання зазвичай мають потужне представництво. Чимало країн, зокрема Чехія та Австрія, делегують на них біатлоністів, які виступають на етапах Кубка світу,

– цитує держтренера Євген Колупаєв UA:Біатлон.

Тренувальний збір спортсмени проведуть у Карпатах.

25 березня у російській Тюмені закінчується останній етап Кубка світу з біатлону сезону 2017/2018, який збірна України у повному складі вирішила бойкотувати.