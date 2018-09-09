Чемпіонат світу з біатлону замість російської Тюмені проведуть у словенській Поклюці

На конгресі Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) було обрано місця проведення чемпіонаті світу 2021 та 2023 років.

Варто нагадати, що перед тим світову першість у 2021 році мала провести російська Тюмень. Але у 2017 році виконком IBU позбавив росіян права проведення змагань через численні порушення антидопінгових правил у Росії. Відтак IBU було змушено обирати нове місто проведення чемпіонату світу. Однак як такого вибору не було, адже Поклюка була єдиним кандидатом на проведення світової першості 2021.

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Натомість у 2023 році чемпіонат світу відбудеться у німецькому Обергофі. Конкурентом було чеське місто Нове Мєсто, але за нього віддали лише 21 голос на конгресі, у той час як Обергоф набрав 28 голосів.