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Чемпіонат світу з біатлону замість російської Тюмені проведуть у словенській Поклюці

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Поклюка прийме чемпіонат світу з біатлону у 2021 році
Поклюка прийме чемпіонат світу з біатлону у 2021 році / Xsport

На конгресі Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) було обрано місця проведення чемпіонаті світу 2021 та 2023 років.

Варто нагадати, що перед тим світову першість у 2021 році мала провести російська Тюмень. Але у 2017 році виконком IBU позбавив росіян права проведення змагань через численні порушення антидопінгових правил у Росії. Відтак IBU було змушено обирати нове місто проведення чемпіонату світу. Однак як такого вибору не було, адже Поклюка була єдиним кандидатом на проведення світової першості 2021.

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Натомість у 2023 році чемпіонат світу відбудеться у німецькому Обергофі. Конкурентом було чеське місто Нове Мєсто, але за нього віддали лише 21 голос на конгресі, у той час як Обергоф набрав 28 голосів.

До слова, на конгресі Міжнародного союзу біатлоністів було обрано нового голову IBU. Ним став ярий противник допінгу швед Олле Далін. Окрім того, Союз біатлоністів Росії так і не зумів відновити повноцінного статусу в IBU.

Теги: Спорт Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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