Чемпіонат світу з футболу: Блаттер заявив про неможливість скасування ЧС у Росії

Фінал чемпіонату світу з футболу-2018 у Росії відбудеться в будь-якому випадку. Всі 32 збірні візьмуть в ньому участь.

Про це в інтерв'ю газеті "Спорт-Експрес" розповів колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер.

"Футбол сам по собі – масштабне явище. Прямо чи опосередковано до нього залучені майже 2 мільярди людей! Чемпіонат світу – подія номер один. Він котирується вище Олімпійських ігор. Олімпіада триває два тижні. Світова першість – місяць. А порахуйте, скільки часу займає його підготовка! Повторю: чемпіонат світу 2018 року пройде в Росії", – наголосив Блаттер.

Читайте також: Великобританія закликає своїх союзників бойкотувати ЧС-2018 у Росії, – ЗМІ

Він також зазначив, що єдина організація, уповноважена схвалити рішення про скасування або перенесення змагань, – це ФІФА, проте, на думку Блаттера, немає жодних підстав говорити про антиросійські настрої в організації.