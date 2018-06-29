Чемпіонат світу з футболу: календар матчів плей-оф

На Чемпіонаті світу з футболу сформовані усі пари учасників 1/8 фіналу. Також відомо, на кого виходитимуть переможці кожної з пар та коли відбуватимуться матчі.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Чемпіонату світу зіграють Франція – Аргентина, Уругвай – Португалія, Іспанія – Росія, Хорватія – Данія, Бразилія – Мексика, Бельгія – Японія, Швеція – Швейцарія та Колумбія – Англія. Перший матч – 30 червня, останній – 3 липня. Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: розклад матчів Варто зазначити, що переможець пари Франція – Аргентина зіграє з переможцем матчу Уругвай – Португалія. Також у чвертьфіналі зустрінуться переможці пар Іспанія – Росія та Хорватія – Данія, Бразилія – Мексика та Бельгія – Японія, Швеція – Швейцарія та Колумбія – Англія. Таблиця матчів плей-оф Чемпіонату світу