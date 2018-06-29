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Чемпіонат світу з футболу: календар матчів плей-оф

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Календар матчів плей-оф Чемпіонату світу
Календар матчів плей-оф Чемпіонату світу

На Чемпіонаті світу з футболу сформовані усі пари учасників 1/8 фіналу. Також відомо, на кого виходитимуть переможці кожної з пар та коли відбуватимуться матчі.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Чемпіонату світу зіграють Франція – Аргентина, Уругвай – Португалія, Іспанія – Росія, Хорватія – Данія, Бразилія – Мексика, Бельгія – Японія, Швеція – Швейцарія та Колумбія – Англія. Перший матч – 30 червня, останній – 3 липня.

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: розклад матчів

Варто зазначити, що переможець пари Франція – Аргентина зіграє з переможцем матчу Уругвай – Португалія. Також у чвертьфіналі зустрінуться переможці пар Іспанія – Росія та Хорватія – Данія, Бразилія – Мексика та Бельгія – Японія, Швеція – Швейцарія та Колумбія – Англія.

Таблиця матчів плей-оф Чемпіонату світу

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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