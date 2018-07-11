Чемпіонат світу з футболу: про результати і наслідки мундіалю

Чемпіонат світу з футболу в Росії пройшов майже без ексцесів. Хоча без скандалів не обійшлося. Втім, цей чемпіонат фактично став легалізацією тероризму Путіна.

Які політичні підсумки мундіалю і що чекати від Путіна по його завершенню, розбиралися журналісти 24 каналу.

Недобойкот

Напередодні Чемпіонату світу з футболу досить жваво обговорювалася можливість того, що в Росії відберуть право на його проведення. Причин чимало: Росія – країна-агресор, яка тероризує не тільки Україну, а й Сирію, втручається у внутрішні справи західних країн – США, Франції, Німеччини.

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Крім того, російську збірну не допустили до участі в зимовій Олімпіаді через допінг-скандал. А за кілька місяців до початку мундіалю у Великобританії стався теракт – замах на російського екс-розвідника Сергія Скрипаля, якого, за версією слідства, отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яка вироблена в РФ. Це призвело до міжнародного скандалу, висилки російських дипломатів і заяви офіційного Лондона, що представники уряду і королівської сім’ї не поїдуть на Чемпіонат світу.



Мундіаль бойкотувала тільки Україна

Тільки українська збірна відмовилася брати участь у чемпіонаті. Так званий бойкот на цьому, по суті, завершився. Так, на відкриття мундіалю не прибули перші персони ведучих європейських країн. Однак до Росії приїхав Генсек ООН Антоніу Ґутерріш. Як зазначили експерти, він хотів використати нагоду поговорити з Путіним. Зокрема, про врегулювання конфлікту на Донбасі, введення миротворців, обмін політв’язнями і військовополоненими.

Також президент Франції Еммануель Макрон попри заклики представників ЄС не відвідувати чемпіонат приїхав до Росії на півфінал Франція – Бельгія.

Світ видав Путіну карт-бланш

На переконання директора аналітичного центру "Політика" Миколи Давидюка, Чемпіонат світу вивів Путіна на найкращу політичну форму на зовнішньополітичній арені з часів окупації Криму і початку війни на Донбасі.

Вдало інвестовані політичні активи і фінанси у зрив виборів у США, вплив на Brexit, на парламентські вибори в Німеччині, Італії принесли Путіну дивіденди. Чемпіонат з футболу став вишенькою на торті. Мундіаль не захотіли бойкотувати більшість країн-учасниць, і це стало легалізацією злодіянь Путіна. Вінцем його успіху буде зустріч з Трампом,

– наголосив Давидюк.

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З ним погоджується голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, який вважає, що російський президент задоволений Чемпіонатом, який пройшов досить успішно.

Інформаційно, піарно Путін виграв. Для нього важливо через чемпіонат долати відносну його міжнародну ізоляцію. Він також задоволений, що російська збірна дійшла до чвертьфіналу. Це більше, ніж очікувалося, що посилило патріотичні настрої в Росії,

– зазначив Фесенко.



Макрон і Меркель готові домовлятися з Путіним?

За його словами, зараз для Путіна головне – переговори з Трампом. Хоча президент США до футболу байдужий. Але, на думку Фесенка, відносний успіх з чемпіонатом може спонукати Путіна на інші подібні заходи. Президенту РФ подобається такий гігантизм – Олімпіада в Сочі в 2014 році, Чемпіонат з футболу, які приносять політичний ефект.

Експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара також вважає, що Чемпіонат світу з футболу зіграв на руку Путіну перед зустріччю з Дональдом Трампом.

Скандал з хорватами

Розголосу на весь світ набула ситуація з гравцями збірної Хорватії. Екс-гравці Київського "Динамо" Огнєн Вукоєвич та Домагой Віда після матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2018 проти Росії виклали в Instagram відео, на якому лунає "Слава Україні!". В кількох британських топ-ЗМІ це гасло назвали "націоналістичним". Посольство України у Великій Британії роз’яснило представникам медіа, що "Слава Україні" – це патріотичний вираз. Тим не менше члена тренерського штабу збірної Хорватії Огнєна Вукоєвіча було звільнено з посади та відраховано з делегації. Згодом ФІФА оштрафувала Вукоєвіча "за неспортивну поведінку".

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В Україні це викликало сильне обурення. Але й на Заході таку позицію ФІФА розкритикували. Зокрема, журналіст німецької Bild Юліан Репке так прокоментував цей епізод:

Просто нагадую: Росія вбила 12 українців з початку Чемпіонату світу. Не проблема для ФІФА, звичайно. Автократичний режим, який вкрав 2 млн українців у 2014 році і досі вбиває і наносить рану щодня, може приймати Чемпіонат світу з футболу. Але гравець чемпіонату світу, який говорить "Слава Україні", стикається з дискваліфікацією за це. ФІФА, ви огидні!,

– написав Репке.



Підтримка хорватами України викликала шалений резонанс у світі

За словами Володимира Фесенка, реакція хорватських футболістів показова. Чимало хорватів зі своїх причин симпатизують Україні в конфлікті з Росією, тому що вони пройшли через подібне під час протистояння з сербами.

Акт солідарності хорватських футболістів з Україною – прецедент не тому, що вони сказали "Слава Україні", а як на це відреагували. Футбольні чиновники прагнуть бути поза політикою. На жаль, є чимало прикладів, коли футбол використовують в якості політичного інструменту. Путін так і зробив. Якби футбольні чиновники не хотіли політики, то тоді не треба було проводити чемпіонат у Росії. А так політика тут вилізла іншим боком,

– зауважив Фесенко.

Експерт наголошує: акт солідарності хорватів ще раз підтвердив, що конфлікт між Україною і Росією існує. І як би не хотіли піти від політики на Чемпіонаті світу, це проявлятиметься. Водночас, зазначає політолог, Путіна скандал з хорватами не надто засмутив. Для нього це не більше, ніж ложка дьогтю в бочці меду.

Путін іде до своєї геополітичної мрії

Експерти переконані, що по завершенню Чемпіонату світу з футболу жодних змін на Донбасі не варто очікувати. Як зазначає Микола Давидюк, Путін не готовий поступатися будь-чим.

Путін тільки нарощуватиме свої сили, впливи і віддавати Донбас і Крим не збирається. В нього гарно йде карта, він багато в це інвестував, тому не поступатиметься. Путін іде до своєї геополітичної мрії – розвал євроатлантичного союзу, і багато в чому йому сприяє Трамп,

– зауважив Микола Давидюк.

Вирішальним моментом стане зустріч Трампа і Путіна 16 липня в Гельсінкі. Втім, фахівці вважають, що особливих результатів, зокрема для України, ці перемовини не принесуть. В першу чергу, що стосується звільнення українських бранців. Перед початком мундіалю були чималі сподівання, що Путін, аби продемонструвати світу свою адекватність, може погодитися звільнити заручників. Голодування українського режисера Олега Сенцова привернуло увагу всього світу. Чимало країн, ЄС, Рада Європи закликали звільнити Сенцова. Але цього не відбулося. Хоча, зауважує Олександр Хара, за результатами переговорів з Трампом президент РФ може погодитися на звільнення українських політв’язнів.



Вишенькою на торті для Путіна стане зустріч з Трампом

Заручники потрібні Путіну, щоб виторговувати політичні речі. Це інструмент впливу на Україну, підриву і без того низьких рейтингів Порошенка. Але Путін може погодитися на обмін бранцями. Це стане аргументом друзям Путіна на Заході, що він ніби притомний, йде на поступки. Зараз йому в плюс ставлять Чемпіонат світу з футболу, і це стане продовженням позитивної хвилі президента РФ,

– зауважив Олександр Хара.

Володимир Фесенко вважає, що переговори Трампа і Путіна не принесуть для України якихось суттєвих результатів. Путін чекає президентських і парламентських виборів в Україні в 2019 році. Більше того, в експертів є побоювання, що переговори можуть погіршити ситуацію. Зокрема, говорить Фесенко, все пов'язано з тим, що Трамп непередбачуваний. Він може сказати таке, що не вписуватиметься в жодні канони і всіх поставить на вуха. Є загроза, що за підсумками навіть можуть бути пом’якшені антиросійські санкції.

"Якщо станеться якесь зближення Трампа і Путіна, вони продемонструють готовність домовлятися, наприклад, щодо Сирії, то для частини європейських лідерів це може стати аргументом. Якщо Трамп домовляється, то чому так само не зробити ЄС, де прагнуть домовлятися з РФ і знімати санкції. І цю ідею можуть спробувати поступово просувати. А Чемпіонат з футболу – додатковий аргумент, що все пройшло без ексцесів. Росія може брати участь у глобальному порядку денному. І нічого страшного", – зауважив Володимир Фесенко.

Це досить реальна загроза для суверенітету України. І Чемпіонат з футболу ще раз показав: міжнародна спільнота ніяк не вплине на Росію. Як наголосив правник Геннадій Друзенко, хоча санкції введені, російська економіка до них адаптувалася, а підвищувати санкційний рівень ніхто не збирається.

Присутність російських військ в Україні не є секретом ні для кого. Це зафіксовано в резолюціях за результатами саміту Україна-ЄС, Ради Європи, ОБСЄ. Але це не допомагає. Щоб відстоювати свою землю, потрібні не тільки резолюції, а збройні сили, які це вміють робити,

– наголосив Геннадій Друзенко.

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