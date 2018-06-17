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Чемпіонат світу з футболу в Росії, справа Ставицького та День РФ у Криму – топ-5 блогів тижня

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Топ-5 блогів тижня
Топ-5 блогів тижня / Колаж 24-го каналу

Журналісти 24 каналу підібрали для вас блоги, які цього тижня читали найбільше.

1. Ми дали гарного копняка Росії, – автор резонансних антиросійських плакатів до ЧС-2018
Його антиросійські плакати до Чемпіонату світу з футболу викликали неабиякий резонанс: їх навіть показали у російських ЗМІ, пошта Нідерландів випустила марку із ілюстрацією, а самого художника забанили у соцмережі Facebook і продовжують настирно атакувати боти.

2. Справа Ставицького: хто і навіщо вкинув "плівки"
Так сталося, що особою Едуарда Ставицького я почав цікавитися ще коли він був у владі.

3. День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз 
Намедни страна-оккупант отмечала день России и оккупированные ею территории не стали исключением в присоединении к этому действу.

4. Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей 
Серед нас є люди, які прокидаються вранці, випивають чашечку кави і йдуть вбивати. Вони гордо іменують себе милозвучним словом "догхантери" і вважать, що рятують світ.

5. Крым не Афганистан: почему европейские страны не бойкотируют чемпионат по футболу в РФ 
Главная тема дискуссий, развернувшихся в последние недели вокруг открывающегося в России чемпионата мира по футболу – посещать западным лидерам его матчи или нет, транслировать украинским телеканалам его матчи или нет.

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Автор: Блог Медіа
Теги: Україна – Росія Новини політики Чемпіонат світу з футболу - 2018 Публікації Російська пропаганда Анексія Криму Блоги тижня Едуард Ставицький
Джерело: 24 Канал
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