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      Чемпіонат світу з футзалу-2020 відбудеться у Литві

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      Чемпіонат світу з футзалу-2020 відбудеться у Литві

      У п'ятницю, 26 жовтня, під час Ради ФІФА, яка триває у Руанді, було визначено господаря чемпіонату світу з футзалу, який відбудеться у 2020 році. Ним стала Литва.

      Чемпіонат світу відбудеться з 12 вересня по 4 листопада 2020 року.

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      Коли відбудеться жеребкування ЧС-2020 року, поки невідомо. Але вже відомо, що попередній раунд кваліфікації зіграють в період 28 січня по 9 лютого 2019 року, основний раунд – 8-17 квітня 2019 року, а раунд плей-офф – восени 2019 року.

      Європа на чемпіонаті світу буде представлена 7-ма збірними, але одне місце вже віддано Литві. Так що, в відборі на футзальний Мундіаль буде розігруватися тільки 6 путівок.

      Нагадаємо, що іншими претендентами на проведення турніру були Іран, Японія та Нова Зеландія. Втім, за рішенням Ради ФІФА перевагу було віддано саме представнику Європи.

      Теги: Спорт Футзал Литва
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 26 жовтня
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