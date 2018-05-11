Чемпіонат світу з хокею: поразка Росії, розгром від Канади, запекла боротьба США та Латвії

На Чемпіонаті світу з хокею у Данії 10 травня було зіграно матчі 4 туру – по дві у групі A та B.

Група A

Так, у першому матчі Словаччина розібралася зі збірною Франції, закинувши по шайбі у кожному з періодів. Французи відповіли лише один раз.

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Словаччина - Франція 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

В цій же групі першої поразки зазнала збірна Росії. Росіяни, які до цього не пропускали у трьох стартових поєдинках, від чехів пропустили одразу чотири шайби – три в основний час і одну вже у овертаймі, яка і принесла Чехії перемогу. Відтак збірна Швеції одноосібно очолила групу.

Чехія - Росія 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

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Група B

Лідери цієї групи по різному провели свої матчі. Канада без проблем розгромила Норвегію у матчі з п’ятьма шайбами, не пропустивши у свої ворота.

Норвегія - Канада 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Натомість США зуміли здолати Латвію лише в овертаймі, реалізувавши більшість на 1:23 хвилині. До цього кожен з періодів закінчувався у нічию, а американці виходили вперед, реалізовуючи свою чисельну перевагу на льоді.

США - Латвія 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

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