Чемпіонат світу з хокею: США закинули 13 шайб за гру, Білорусь вкотре програє

На Чемпіонаті світу з хокею були зіграні чотири матчі 5 туру. В одному з них глядачі побачили аж 14 шайб.

Група А

У першому матчі ігрового дня Франція зуміла обіграти Австрію. Завдяки цьому французи зберігають шанс на вихід у чвертьфінал змагань.

Франція – Австрія 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

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Натомість Білорусь зазнала чергової поразки, і тепер боротиметься за виживання в елітному дивізіоні. При тому всі три шайби у їх ворота влетіли ще у першому періоді.

Білорусь – Чехія 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Група В

Справжній голепад побачили глядачі на матчі США та Південної Кореї. Хоча вболівальникам останньої було не так радісно – у ворота їх команди влетіло одразу 13 шайб. Хоча саме корейці першими вийшли вперед, реалізувавши більшість вже не п'ятій хвилині гри.

США – Південна Корея 13:1 (4:1, 4:0, 5:0)

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Господарі змагань – збірна Данії теж не мала особливих проблем зі збірною Норвегії – всі три шайби були закинуті, коли данці перебували у більшості.

Данія – Норвегія 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)