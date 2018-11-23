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      Чемпіонат України з хокею представив новий логотип та похвалився досягненнями

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      Новий логотив УХЛ
      Новий логотив УХЛ / УХЛ

      Чемпіонат України з хокею – Українська хокейна ліга (УХЛ) – існує вже три роки. З нагоди проведення 300 матчу в регулярних чемпіонатах УХЛ керівництво ліги вирішило підбити підсумки та представити оновлення.

      Перший чемпіонат під егідою УХЛ був проведений в сезоні 2016-2017 років. Нинішній чемпіонат є вже третім за рахунком. У ньому беруть участь шість клубів. Це "Донбас" (Донецьк), ХК "Кременчук" (Кременчук), "Білий Барс" (Біла Церква), МХК "Динамо" (Харків), "Крижані Вовки" (Київ), а також новостворений хокейний клуб "Дніпро" (Херсон).

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      Чемпіонами двох попередніх сезонів стали хокеїсти донецького "Донбасу". У нинішньому ж сезоні на даний момент лідирує ХК "Кременчук" (47 очок після 18 матчів), у херсонського "Дніпра" 40 очок після 17 ігор. 35 очок після 18 ігор у "Донбасу". Далі в таблиці розташовуються "Білий Барс", "Динамо" і "Крижані Вовки".

      "Дніпро" – це перший хокейний клуб в країні, який був створений місцевими органами влади як комунальне підприємство. У структуру клубу входять не тільки команда майстрів, а й льодова арена "Фаворит", молодіжна команда, а також ДЮСШ. Ми сподіваємося, що приклад херсонського клубу стане каталізатором по реалізації подібних проектів і в інших містах, де не перший рік ведуться розмови про створення комунальних клубів", – заявив генеральний директор ліги Сергій Варламов.

      Команди в регулярному чемпіонаті проведуть по 40 матчів. Дві найсильніші команди безпосередньо потраплять до півфіналу, а команди, що зайняли місця з 3 по 6 розіграють між собою ще дві путівки до півфіналу. Півфінали та фінальна серія триватимуть до чотирьох перемог однієї з команд.

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      Також на заході було презентовано і офіційний логотип чемпіонату в сезоні 2018-2019 років. Відтепер чемпіонат носить офіційну назву – Українська хокейна ліга – Парі-Матч. Назва букмекерської контори тепер і на логотипі УХЛ.

      "Уже третій рік ми продовжуємо підтримувати український хокей і це не випадково. В умовах кризи українського спорту хокей вибрав єдиний, на наш погляд, виграшний шлях - зробив акцент на молодих. І це спрацювало. Повні хокейні майданчики в Кременчуці, Херсоні, Харкові - відмінний індикатор зростаючого інтересу до гри мільйонів. Молоді українські хокеїсти демонструють не за віком якісний хокей, про що свідчать результати наших збірних. Саме тому ми вирішили не тільки продовжити, а й розширити співпрацю з УХЛ. І це тільки початок! Ми продовжимо наші активності "Тренування із зіркою" і "Кращий гравець місяця", а також представимо нові проекти", – розповів представник "Parimatch" Вадим Місюра.

      Українська хокейна ліга велику увагу приділяє спілкуванню з вболівальниками через соціальні мережі. Така відкритість знаходить відгуки з боку шанувальників хокею. На сьогоднішній день сторінка УХЛ в facebook займає 7-е місце серед всіх хокейних ліг світу за кількістю підписників. Попереду лише НХЛ, КХЛ, ліги Німеччини, Фінляндії, Швеції та Швейцарії – провідні хокейні країни світу.

      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: 24 Канал
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