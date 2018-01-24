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Чемпіонат Європи з біатлону: українки фінішували за крок до п'єдесталу

17:07, сьогодні 301 Читать новость на русском
ЧЄ-2018 з біатлону: українки фінішували за крок до п'єдесталу
ЧЄ-2018 з біатлону: українки фінішували за крок до п'єдесталу / Twitter

24 січня в італійському Ріднау стартував Чемпіонат Європи з біатлону, де українці вважаються одними з фаворитів змагань.

Перший день змагань розпочався індивідуальними гонками у жінок та чоловіків.

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Українські біатлоністи, на жаль, у дистанції на 20 кілометрів високих результатів не показали. Найвище з українців – на 34-й позиції фінішував Сергій Семенов.

Натомість українським дівчатам не вистачило зовсім небагато, щоб побувати на п'єдесталі.

Юлії Журавок забракло всього півсекунди, щоб позмагатись за бронзу з росіянкою Вікторією Слівко. У підсумку найкраща з українок – четверта.

Компанію на квітковій церемонії Журавок склала ще одна українка Ірина Варвинець – з одним промахом і відставанням в 1 хвилину і 7 секунд вона показала 5-й результат.

У топ-20 фінішувала також Надія Бєлкіна, яка припустилась двох промахів під час стрільби.

Перемогу у гонці здобула француженка Хлоя Шевальє, яка попри один промах, показала відмінну швидкість, залишивши суперниць далеко позаду.

Чемпіонат Європи з біатлону. Індивідуальна гонка, жінки:

1. Хлое Шевальє (1 + 0 + 0 + 0) 46: 32,9

2. Алексія Рунґальдьєр (0 + 0 + 0 + 0) +47,7

3. Вікторія Слівко (0 + 0 + 0 + 0) +55,9

...

4. Юлія Журавок (0 + 0 + 0 + 0) +56,4

5. Ірина Варвинець (0 + 0 + 0 + 1) +1: 07,6

19. Надія Бєлкіна (0 + 2 + 0 + 0) +4: 03,6

29. Ольга Абрамова (1 + 2 + 1 + 1) +5: 24,0

46. Яна Бондар (2 + 3 + 1 + 0) +6: 30,8

64. Марія Панфілова (1 + 3 + 1 + 1) +8: 10,7

Нагадаємо, тренери чоловічої та жіночої збірних України з біатлону оголосили остаточні списки спортсменів, які представлятимуть країну на Олімпійських Іграх 2018 у південнокорейському Пхенчхані.

Теги: Новини України Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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