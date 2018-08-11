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Чемпіонат Європи з легкої атлетики відклали через можливий вибух

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Чемпіонат Європи-2018 з легкої атлетики
Чемпіонат Європи-2018 з легкої атлетики

Початок змагального дня чемпіонату Європи з легкої атлетики було відкладено через можливість вибуху.

11 серпня у Берліні жіночі змагання у ходьбі на 20 км мали розпочатися о 10:05, але були відкладені через повідомлення про витік газу на дистанції.

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На місце інциденту прибули газовики та пожежники, а старт довелося відкласти. Врешті проблему було усунуто і організатори повідомили, що спортсменки стартують об 11:55 за київським часом.

Нагадаємо, що збірна України виборола вже шість медалей на чемпіонаті Європи-2018 з легкої атлетики. Мар'ян Закальницький та Аліна Цвілій завоювали золото та срібло відповідно в спортивній ходьбі на 50 км, Сергій Никифоров виборов бронзу зі стрибків у довжину, Анна Рижкова виборола срібло у бігу на 400 метрів з бар'єрами і Наталія Прищепа разом з Ольгою Ляховою вибороли золото та бронзу відповідно з бігу на 800 метрів.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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