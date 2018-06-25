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Чемпіонат світу з футболу: ситуація перед третім туром

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Чемпіонат світу з футболу: ситуація перед третім туром

З понеділка, 25 червня, і до четверга, 28 червня, будуть визначені усі учасники 1/8 фіналу Чемпіонату світу. Хоча після двох турів вже є відомі команди, які точно покинуть турнір. А є групи, де учасники плей-оф і досі невідомі, тож кожна команда має шанс.

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Остаточно відомо, що Чемпіонат світу після групової стадії покинуть Саудівська Аравія та Єгипет з групи A, Марокко з групи B, Перу з групи C, Коста-Рика з групи E, Туніс та Панама з групи G, а також Польща з групи H. Ці команди за два тури не набрали жодного очка. А Саудівська Аравія, Марокко, Перу та Коста-Рика поки голів на Мундіалі не забивали. Єдина команда, яка поки не набрала жодного очка, але має шанс вийти в 1/8 фіналу – збірна Південної Кореї.

Група A

Тут все доволі зрозуміло. Є два лідери – Уругвай та Росія, які й розіграють перше місце у квартеті. Росіян влаштує і нічия, адже у них краща різниця забитих-пропущених голів. Однак букмекери схиляються до думки, що перемогу здобудуть саме уругвайці.

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Саудівська Аравія та Єгипет у своєму матчі гратимуть лише за престиж. Перші – забити перший гол на цьому Чемпіонаті світу, другі – набрати хоч якісь очки перед тим, які відправитися додому.

Матчі:

25 червня
17:00. Уругвай – Росія
17:00. Саудівська Аравія – Єгипет

Група В

У квартеті з двома явними фаворитами досі не визначена ситуація, хто з трьох команд отримає дві путівки у плей-оф. Серед претендентів – Іспанія, Португалія та Іран. Останні – відверте відкриття цього Мундіалю. Однак їх шанси у матчі проти збірної Португалії доволі незначні. Якщо ж вони переможуть – то стануть головною сенсацією ЧС-2018.

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Матчі:

25 червня
21:00. Іспанія – Марокко
21:00. Іран – Португалія

Група С

У групі C ситуація дещо простіша – Франція гарантувала собі вихід у плей-оф, вигравши два стартові поєдинки. За другу путівку посперечаються збірні Данії та Австралії. Однак першим грати проти французів, у той час як "соккеруз" мають матч проти збірної Перу, перед якою не стоять жодні турнірні завдання.

Матчі:

26 червня
17:00. Австралія – Перу
17:00. Данія – Франція

Група D

Один з найцікавіших квартетів на Чемпіонаті світу. У цій групі поки відомо одне – збірна Хорватія зайняла перше місце. Хто складе компанію "картатим" – поки невідомо. Найбільше розчарування – збірна Аргентини, яка зіграла перший матч у нічию, а у другому розгромно поступилася. Чи зуміє Мессі з компанією перемогти Нігерію, щоб вийти в плей-оф – стане відомо 26 червня. Хоча однієї перемоги тут буде замало.

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Матчі:

26 червня
21:00. Нігерія – Аргентина
21:00. Ісландія – Хорватія

Група Е

Збірна Бразилії теж дещо розчаровує на цьому Чемпіонаті світу – невдалий старт у матчі зі швейцарцями, перемога вже у доданий час у грі з Коста-Рикою і чотири очки в активі. А попереду матч з непоступливими сербами, які відстають лише на одне очко.

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Матчі:

27 червня
21:00. Сербія – Бразилія
21:00. Швейцарія – Коста-Рика

Група F

Найбільш заплутана група. Мексика з шістьма очками не гарантувала собі вихід у плей-оф. А Південна Корея, яка ще не заробила жодного балу – має шанс вийти в 1/8 фіналу.

В цій групі також виступає збірна Німеччини, яка, на рівні з Аргентиною, претендує на звання найбільшого розчарування. Команда у першому матчі поступилася Мексиці, у другому проти Швеції догравала матч у меншості. І якби не індивідуальна майстерність Тоні Крооса, стала б об’єктом нищівної критики.

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Матчі:

27 червня
17:00. Південна Корея – Німеччина
17:00. Мексика – Швеція

Група G

Як і в групі A, тут теж все зрозуміло – Англія та Бельгія виходять в плей-оф. Панама та Туніс грають за престиж. Центральний матч перетворився в певну формальність. Дві європейські збірні мають однакову кількість очок – шість, та різницю забитих-пропущених – 8:2. Тож можуть просто зіграти в своє задоволення.

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Матчі:

28 червня
21:00. Панама – Туніс
21:00. Англія – Бельгія

Група H

На два місця у плей-оф у цій групі три претенденти. Поки відпала лише збірна Польщі, яку розгромила збірна Колумбії. Завдяки цьому "лос кафетерос" зберегли шанси на вихід в 1/8 фіналу. Але їм треба буде обіграти непоступливу збірна Сенегалу. Японці ж гратимуть з Польщею, і їх влаштує навіть нічия, щоб вийти з групи. Хоча у випадку поразки колумбійців, збірна Японії теж може дозволити собі програти матч.

Читайте також: Польща – Колумбія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

28 червня
17:00. Японія – Польща
17:00. Сенегал – Колумбія

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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