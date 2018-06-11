Прогноз на Чемпіонат світу 2018: букмекери назвали фаворитів

Провідні букмекерські контори світу визначили фаворитів Чемпіонату світу, який стартує 14 червня. Серед лідерів – збірні Бразилії та Німеччини. У них найбільше шансів на перемогу. А в форвардів цих збірних – стати найкращим бомбардиром Мундіалю.

Авторитетна букмекерська контора William Hill найбільше шансів на перемогу на Мундіалі віддає Бразилії – 5,00. Одразу за ними – збірна Німеччини з 5,50. В трійці також опинилася збірна Франції з 6,50, яка випереджає збірну Іспанії, в якої лише 7,00. На п’ятому місці – збірна Аргентини – 10,00.

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Найменше ж шансів – у Панами та Саудівської Аравії. Коефіцієнт на них – 1001,00.

Щодо найкращого бомбардира, то одразу троє форвардів мають однакові шанси – француз Антуан Грізманн, аргентинець Ліонель Мессі та бразилець Неймар отримали коефіцієнт 10,00. Далі йдуть португалець Кріштіану Роналду – 13,00, бразилець Габріель Жезус та німець Тімо Вернер – по 15,00. Англієць Гаррі Кейн, аргентинець Серхіо Агуеро та німець Томас Мюллер мають коефіцієнт 17,00, уругваєць Луїс Суарес – 21,00, а єгиптянин Моххамед Салах – 34,00.

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У Фаворит спорт теж вважають, що найбільше шансів – у збірній Бразилії (5,00). Одразу на ними – Німеччина з 5,50. От тільки збірна Іспанії тут більше має шансів на перемогу на Мундіалі – 6,50, у той час як Франція лише з коефіцієнтом 7,50. П’ята – Аргентина з 9,00.

Та й на останні команди не настільки великий коефіцієнт – аутсайдерів турніру тут значно більше – Японія, Південна Корея, Іран, Туніс, Саудівська Аравія, Панама – по 500,00.

Однак щодо найкращого бомбардира, то тут у букмекерів один фаворит – Неймар з 7,50. Мессі має лише 9,00, а Грізманн та Жезус – по 14,00.

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У Pari Match ж перевагу віддали збірній Німеччини. Коефіцієнт на її перемогу 5,50. Збірна Бразилії – друга з 6,00. Франція на третій позиції з 6,50. Іспанці четверті – 8,00. Аргентина отримала коефіцієнт 9,00.

У цій букмекерській конторі вирішили не ризикувати з аустайдерами – збірними Південної Кореї, Панами та Саудівської Аравії, обмежившись коефіцієнтами в 321 кожній команді.

Інший тут і фаворит бомбардирських перегонів – з коефіцієнтом 10,00 лідирує Мессі. Неймар має 11,00 і займає другу сходинку. Третій – Роналду з коефіцієнтом 12,00. Грізманн – 14,00, Вернер – 15,00.