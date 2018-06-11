Чемпіонату світу з футболу в Росії загрожує дипломатичний бойкот: деталі

Європейський парламент може оголосити дипломатичний бойкот футбольному Чемпіонату світу-2018, що відбудеться в Росії. Бойкот може бути оголошений у новій резолюції про права людини в РФ.

Про це у Twitter повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

"Європейський парламент, швидше за все, виступить із закликом дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу-2018 в резолюції щодо стану прав людини в Росії, яку мають схвалити 14 червня", – мовиться у повідомленні журналіста.

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The European Parliament is likely to call for a diplomatic boycott of the #2018WorldCup in a resolution on human rights in #Russia that is set to pass on 14 June. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 июня 2018 г.

До слова, поки у Європі планують бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії, квитки на матчі ЧС-2018 придбали вже близько 6 тисяч українців.