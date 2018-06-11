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Чемпіонату світу з футболу в Росії загрожує дипломатичний бойкот: деталі

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Бойкот ЧС-2018 у Росії
Бойкот ЧС-2018 у Росії / Football.com

Європейський парламент може оголосити дипломатичний бойкот футбольному Чемпіонату світу-2018, що відбудеться в Росії. Бойкот може бути оголошений у новій резолюції про права людини в РФ.

Про це у Twitter повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

"Європейський парламент, швидше за все, виступить із закликом дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу-2018 в резолюції щодо стану прав людини в Росії, яку мають схвалити 14 червня", – мовиться у повідомленні журналіста.

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До слова, поки у Європі планують бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії, квитки на матчі ЧС-2018 придбали вже близько 6 тисяч українців.

Теги: Новини політики Новини Росії Європа Євросоюз Європарламент Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту
Джерело: 24 канал
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