Чемпіоном світу з футболу став гравець, який взагалі не зіграв жодного матчу за збірну Франції

Воротар збірної Франції Альфонс Ареола не зіграв за "гальських півнів" жодного матчу. Не лише на Чемпіонаті світу, а загалом. Відсидівши у запасі й всі матчі Мундіалю, футболіст отримав золоту медаль чемпіона світу.

25-літній воротар, який виступає за ПСЖ, пройшов всі вікові збірні Франції, починаючи від U-16 і до U-21. Однак з національну збірну він так і не дебютував. Потрапивши у підсумковий список гравців, які відправляться на Чемпіонаті світу, Альфонс Ареола не зіграв жодної хвилини – шість матчів на Чемпіонаті зіграв Уго Льоріс, ще один – Стів Манданда. Проте це не завадило йому офіційно стати чемпіоном світу.

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Окрім Ареола, жодного матчу на Чемпіонаті світу не провів Аділь Рамі. Однак в його активі 35 матчів за національну збірну.

Флоріан Товен же на цьому Мундіалі зіграв лише одну хвилину. І теж став чемпіоном.

Найбільше ж за французів зіграв захисник Рафаель Варан. Гравець взяв участь у всіх семи матчах, зігравши 630 хвилин. Він також відзначився одним забитим голом – у чвертьфіналі проти Уругваю.

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