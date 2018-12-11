Чемпіонська хода "Шахтаря", неоднозначне "Динамо", диво-"Олександрія": підсумки топ-6 команд УПЛ

У чемпіонаті України до зимової перерви встигли зіграти 18 турів – загалом 108 ігор. У цих матчах було чимало як сенсаційного та скандального, так і вже звичного – від "сухих" матчів до феєричних розгромів. А всі результати вплинули на розміщення команд у турнірній таблиці. Про все це – у матеріалі сайту 24 Каналу.

Чемпіонат України стартував 22 липня. І навряд чи у перших матчах можна було говорити про якісь сенсації. Всі чекали третього туру УПЛ, на яке припало українське "ель-класіко" – "Динамо" приймало "Шахтар". Тож перемоги "Олександрії" у перших двох турах залишилися без належної уваги. Та розберемо всі команди по черзі.

Читайте також: УПЛ перебуває лише на 22 місці у світі за розміром річної зарплати футболістів

"Шахтар". Чемпіонська хода

14 перемог, 3 нічиї, 1 поразка. 45 очок. Голи 43:9. Позиція 1.

Попри поразку у третьому турі від "Динамо", донецька команда загалом доволі рівно пройшла осінню дистанцію чемпіонату, здобуваючи перемоги за перемогою (загалом 14). Команда рівномірно розподілила сили на УПЛ та Лігу чемпіонів, зуміла частково інтегрувати новачків в основний склад. Тож втрата Фреда хоч і була болючою на початку сезону, та фатальною для клубу не стала. Попри те, що Майкон так і не зумів замінити співвітчизника.

Читайте також: Музика проти футболу: в Україні вже другий матч УПЛ переносять через концерти на стадіонах

Справжньою знахідкою для "Шахтаря" став нападник Мораєс. Він цілком змусив забути Факундо Феррейру, який перебрався в чемпіонат Португалії. І 14 голів у чемпіонаті цьому лише додаткове підтвердження. Хоча і без проблем з попереднім клубом не обійшлося.

Однак у "Шахтаря" не обійшлося без доволі скандальних матчів. Тут окремо стоять два матчі, в яких "гірники" так і не зуміли перемогти – проти "Зорі" та "Олімпіка". У першому матчі важливим був не стільки рахунок (1:1), як травма, яку завдав півзахисник луганчан капітану "Шахтаря" Тайсону. Ця ситуація стала ще однією каплею у напружених відносинах між донецьким та луганським клубами. Бо ще до цього летіли образи в сторону один одного від різних представників "Шахтаря" та "Зорі". Тренери навіть не потисли руки один одному перед матчем.

Читайте також: Травма Тайсона та "дивний" гол Мораєса: як матч "Шахтаря" проти "Зорі" став найбільш скандальним

Чим все закінчилося? Поки нічим. Але це не означає, що клуби знову не зійдуться у словесній перепалці.

Другий скандальний матч – донецьке дербі проти "Олімпіка". "Шахтар" міг зазнати другої поразки у чемпіонаті, але врятувався завдяки забитому голу на останній хвилині з офсайду. Рахунок вже ніхто не змінить, "Олімпіку" не дадуть два додаткові очки. Тож після гри залишилося певне відчуття розчарування. Особливо після доволі грубого фолу Тайсона, який лише сам нещодавно отримав травму.

Читайте також: Тренери "Шахтаря" та "Олімпіка" зчепилися у словесній перепалці після гри: відео

Матч, за який "Шахтар" і справді заслуговує на похвалу – перемога над "Динамо" у 14-у турі 2:1. Команда зуміла зібратися і на останній хвилині перемогти принципового суперника.

Зважаючи, що команда і надалі бореться за потрапляння у плей-офф Ліги чемпіонів (станом на 11 грудня, попереду матч проти "Ліона" 12 грудня), і втрату ключових гравців у міжсезоння, "Шахтар" осінню частину сезону 2018-2019 може цілковито занести собі в актив. Головне питання – яка буде мотивація у гравців донецької команди вже весною 2019 року.

Читайте також: Футбол і Феміда: коли немає гри, говорять про арбітрів

"Динамо". Гойдалки

12 перемог, 2 нічиї, 4 поразки. 38 очок. Голи 27:9. Позиція 2.

Київське "Динамо" так і не зуміло у цьому сезоні стати тією командою, яка могла б порадувати стабільністю результатів та нав’язати боротьбу "Шахтарю" за чемпіонство. Хоча на початку сезону здавалося, що цього разу все буде інакше – перемога у Суперкубку, потім в чемпіонаті. Але для лідерства мало перемогти головного суперника. Треба ще не втрачати очки у інших матчах. Тим більше, що у цьому сезоні у киян з’явився конкурент за другу позицію (про "Олександрію" буде нижче). Три матчі без перемог (нічия з "Чорноморцем", поразка "Карпатам" та нічия із "Зорею"), і "Динамо" вже на третій позиції. Дві поразки поспіль ("Львову" та "Шахтарю"), і кияни знову треті. Програли принциповий матч "Олександрії" – і з кожним таким матчем відставання від першого "Шахтаря" лише зростало. А "Олександрія" кожен раз була і за першої ж нагоди обходила суперника. Тож результати "Динамо" у чемпіонаті скоріше нагадували гойдалки, аніж шлях чемпіона.

Читайте також: Футболіст "Динамо" відзначився мерзенним вчинком у матчі з "Ворсклою": відео

При цьому варто відзначити, що "Динамо" не зіштовхнулося зі значними кадровими проблемами (так, команду покинув нападник Жуніор Мораєс, який перебрався до запеклого суперника). Але ніхто з літніх новачків так і не зміг стати основним. Спочатку у центрі поля награвали Че Че, але до кінця сезону він втратив місце у старті. Віце-чемпіон світу хорват Йосіп Піваріч програє конкуренцію молодому Віталію Миколенку. Про стабільність Дениса Бойка у воротах говорити не приходиться (чого вартий лише матч проти "Олександрії"). Вітор Буено зіграв за команду лише два матчі у чемпіонаті і мріє чимскоріше покинути Україну. Не цілком зрозуміла ситуація з Миколою Шапаренком. Гравець чимало часу не грав, а коли виходить, демонструє доволі хорошу гру. Тож його відсутність – виховний процес чи щось інше?

Залишається очікувати, що зимову перерву команда проведе з користю. Головне завдання – напрацювати зв’язки у команді. Адже під час матчів не покидає відчуття, що деякі гравці не знають, що їм робити. Звідси виникають втрати та провали.

Читайте також: Циганков завдяки хет-трику вийшов на друге місце в битві бомбардирів УПЛ

"Олександрія". Казка

11 перемог, 3 нічиї, 4 поразки. 36 очок. Голи 26:15. Позиція 3

Для "Олександрії" "змазаним" вийшов останній матч у 2018 році – поразка "Львову" на власному полі у підсумку знову відкинула команду на третє місце. А могли піти на перерву на другій позиції. Але й третє місце "Олександрії" інакше як казкою не назвеш. Звичайно, це не англійський "Лестер" у сезоні 2015-2016. Але й тут є чим похвалитися. Варто нагадати, що у минулому сезоні "Олександрія" за перші 22 тури здобула лише чотири перемоги. Тут у неї 11 таких матчів, а попереду ще чотири тури. Команда собі вже точно гарантувала потрапляння у топ-6 за підсумками першої частини чемпіонату. Тож може розраховувати на боротьбу за єврокубки у наступному сезоні.

Читайте також: Український футбол та глядачі на трибунах: коли ходять на власну команду незалежно від суперника

Та навряд чи команда Володимира Шарана планує зупинятися на досягнутому, якщо можна поборотися не лише за Лігу Європи, але й нагороду вищої проби у чемпіонаті та Лігу чемпіонів.

Головна відмінність "Олександрії" від "Динамо" – команда брала очки там, де могла. На неї поки не тисне відповідальність за результат (але все може змінитися вже після перерви). Тож команда виходить і показує свою гру. Інколи доволі прагматичну. Але це приносить результат.

"Зоря". Стати на рейки

7 перемог, 7 нічиїх, 4 поразки. 28 очок. Голи 25:14. Позиція 4.

Після "Олександрії" у турнірній таблиці йде "провалля" розміром з вісім очок. Таку різницю не відіграєш за один матч. Очолює цей другий ешелон луганська "Зоря".

Читайте також: І сміх, і гріх. Стало відомо, скільки заробляють тренери "Шахтаря", "Динамо" та інших клубів УПЛ

Чесно, від команди у цьому сезоні очікували дещо кращих результатів. Та варто відзначити, що команда і так витиснула з себе мало максимум – зуміла дійти до плей-офф кваліфікації Ліги Європи, вибивши перед тим португальську "Брагу". І якби не пенальті на останній хвилині матчу проти "РБ Лейпциг", саме український клуб зараз би готувався до матчу групового етапу Ліги Європи.

Та залишимо євротурніри збоку – мова про чемпіонат. Тут справи пішли не так добре, як би хотілося. Команда багато грала у нічию. За перші 14-ть турів – лише три перемоги. Тож час від часу "Зоря" навіть покидала топ-6. Та за останні шість матчів у чемпіонаті команда здобула чотири перемоги та ще двічі зіграла у нічию. Як підсумок – вихід на четверте місце.

Головне досягнення "Зорі" у цій частині чемпіонату – команда зуміла зберегти Юрія Вернидуба на чолі команди. Наставник вже заявив, що планує піти у відставку влітку, після поразки у кваліфікації ЛЄ. Але його вдалося втримати. Тож останній матч у 2018 році проти "Арсенал-Київ" став 250-им для Юрія Вернидуба як головного тренера "Зорі". Гравці прийдуть та підуть, а він і далі будуватиме з них команду. Єдине, чого команді бракує – трохи стабільності.

"Ворскла". Втримати ритм

9 перемог, 9 поразок. 27 очок. Голи 16:19. Позиція 5.

Читайте також: Матч "Ворскли" та "Олександрії" потрапив у трійку найгірших за відвідуваністю в історії УПЛ

Єдина команда у чемпіонаті, яка не зіграла у нічию. Або перемога, або поразка. Вийшло порівно – по 9. Зважаючи на доволі різні результати суперників, навіть такий показник дозволив полтавській "Ворсклі" потрапити на п’яте місце. Хоча і до четвертого не так і далеко – лише одне очко відставання. Тож не все втрачено.

При цьому команда показала доволі неоднозначні результати – перемогла головного конкурента "Зорю", але поступилася вдома аутсайдеру "Арсеналу". Та й останній матч виграла мінімально, завдяки голу вже на 4-ій хвилині у матчі проти "Чорноморця", який ніяк не може найти свою гру. А до цього були три поразки поспіль, які дали змогу "Зорі" обійти полтавчан.

Читайте також: Футбол "за спасибі", або Хто обіс*ався – гравці чи керівники клубу?

Так, можна сказати, що команда віддала чимало сил Лізі Європи, і на два фронти "Ворсклу" не вистачило. Так ще й сюди додалися фінансові проблеми у клубі.

Тим не менше, "Ворскла" і надалі один з головних претендентів на потрапляння у топ-6 на наступний сезон. Відтак – боротьба за єврокубки (і навіть медалі УПЛ). Та чи буде це все, покаже вже 2019 рік. Головне вдало провести зиму.

"Десна". Амбітний новачок

7 перемог, 3 нічиї, 8 поразок. Очок 24. Голи 20:21. Позиція 6.

Чернігівська "Десна" йде на перерву у топ-6. Такий результат не може не радувати чернігівських вболівальників. Команду минулого сезону не пустили в УПЛ, а цього року вона таки пройшла. І показує достойний результат.

Читайте також: Які клуби Першої ліги готові до участі в УПЛ, – заява президента ПФЛ

Так, після підняття у класі команда підсилилася досвідченими виконавцями. Але кістяк команди Олександра Рябоконя залишився. І вже у другій половині сезону "Десна" почала показувати результат.

Однак "Десна" не відноситься до тих команд, які претендують на потрапляння в топ-6. Відверто. У команди стільки ж очок (24), як і у "Маріуполя", який на сьомій позиції. На очко менше має "Львів". А попереду ще чотири матчі. Всі вони відбудуться вже у 2019 році. А після зими деякі українські клуби часто переживають різкі зміни. І якщо перерва деяким командам йде на користь, то інші можуть провалити повністю другу половину сезону. Який результат покаже "Десна" – поки незрозуміло.

Залишилося дочекатися 23 лютого, коли відновиться чемпіонат.

Про другу шістку команд УПЛ читайте вже у наступному матеріалі.