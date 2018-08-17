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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чемпіонський бій українця Гвоздика перенесено: відома дата

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Бій Гвоздик – Стівенсон перенесено
Бій Гвоздик – Стівенсон перенесено

Бій за титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі між українцем Олександром Гвоздиком (15-0, 12 КО) і чинним чемпіоном за цією версією Адонісом Стівенсоном (29-1-1, 24 КО) відбудеться 1 грудня в Монреалі.

Про це повідомив президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман.

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Спочатку українець і канадець повинні були битися 3-го листопада. Причини перенесення бою не повідомляються. Гвоздик завоював тимчасовий титул у березні 2018 року, перебоксувавши в Нью-Йорку (США) французького середняка Мехді Амара.

31-річний Олександр Гвоздик провів на рингу 15 боїв і всі виграв, 12 перемог нокаутом. 40-річний Адоніс Стівенсон на профі-рингу провів 31 бій – 29 перемог (24 нокаутом), 1 нічия і 1 поразка.

Зазначимо, що в цей же день, 1-го грудня, відбудеться бій Василя Ломаченка, однак суперник українця досі невідомий.

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Теги: Бокс Олександр Гвоздик Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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