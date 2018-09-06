Чемпіонський бій українця Гвоздика проти Стівенсона: організатори змінили місце поєдинку

Бій за титул чемпіона WBC у напівважкій вазі між українцем Олександром Гвоздиком (15-0, 12 КО) та канадцем Адонісом Стівенсоном (29-1-1, 24 КО) відбудеться у Канаді. Бій запланована на 1 грудня. Однак місце поєдинку довелося змінити.

Попередньо було домовлено, що бій відбудеться у Монреалі. Однак, за словами промоутера Івона Мішеля (GYM Promotions), бій між повноцінним (Стівенсон) та "тимчасовим" (Гвоздик) чемпіонами WBC у навівважкій вазі, відбудеться в Квебеку. Поєдинок проведуть на арені Videotron Centre, повідомляє vRINGe.

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При цьому дату бою не змінювали – 1 грудня.

Нагадаємо, Гвоздик завоював "тимчасовий" титул в березні 2018 року, перемігши в Нью-Йорку француза Мехді Амара (34-6-2, 16 КО).

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