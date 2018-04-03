10:05
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
9°C
10°C 2°C
  • середа
    15°C 6°C
  • четвер
    13°C 8°C
  • п'ятниця
    14°C 6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – у мотлох
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ченнінг Татум заявив про розлучення

510 Читать новость на русском
Ченнінг Татум та Дженна Д’юенн-Татум розлучаються
Ченнінг Татум та Дженна Д’юенн-Татум розлучаються / Фото з відкритих джерел

Ченнінг Татум та його дружина Дженна Д’юенн-Татум, яких вважали однією з найгарніших пар Голлівуду, оголосили про розлучення.

Пара вирішила розірвати шлюб після дев’яти років спільного життя. Про свій намір знамените екс-подружжя оголосило на сторінках у соцмережах.

Читайте також: Джолі з Піттом готові поставити крапку в розлученні, – ЗМІ

"Ми полюбовно прийняли рішення розійтися. Ми дуже сильно закохалися одне в одного багато років тому, і провели разом неймовірний час. Абсолютно нічого не змінилося відтоді – наші почуття так само сильні, але кохання – гарна пригода, в якій наразі нам варто піти різними шляхами", – йдеться у повідомленнях Ченнінга та Дженни.

Також екс-подружжя наголосило, що між ними не сталося сварок, чи інших неприємностей.

"У нас немає секретів. Просто два найкращих друга зрозуміли, що прийшов час допомогти одне одному жити найрадіснішим і щасливим життям, наскільки це можливо. Ми як і раніше сім'я і будемо завжди залишатися люблячими і відданими батьками для нашої Еверлі", – підсумували пост актори.

Варто додати, що цей пост про розлучення набрав вже більше пів мільйона вподобань за декілька годин, хоча в коментарях люди дуже засмучені від такої новини.

Нагадаємо, що історія кохання між Ченнінгом Татумом та Дженною Д’юенн почалася під час знімань картини "Крок вперед" 2006-го року, де обоє грали головні ролі. 2009-го пара зіграла весілля. А 31 травня 2013 року у подружжя народилася донька Еверлі Елізабет Мейзелл Татум.

Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Голлівуд
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Папа Римский закрыл ад
сьогодні, 10:00 Папа Римский закрыл ад
Іван Яковина 80
Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
сьогодні, 08:42 Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
Ольга Бродська 321
Головні новини 2 квітня: негода відступає, неспокійно на Донбасі та День про аутизм
сьогодні, 08:13 Головні новини 2 квітня: негода відступає, неспокійно на Донбасі та День про аутизм
514
Хто прикриває земельне рейдерство в Україні та коли буде покарано винних
2 квітня, 23:00 Хто прикриває земельне рейдерство в Україні та коли буде покарано винних
Єгор Соболєв 209
Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
2 квітня, 22:01 Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
Злой Одессит 1699
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук