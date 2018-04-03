Ченнінг Татум заявив про розлучення

Ченнінг Татум та його дружина Дженна Д’юенн-Татум, яких вважали однією з найгарніших пар Голлівуду, оголосили про розлучення.

Пара вирішила розірвати шлюб після дев’яти років спільного життя. Про свій намір знамените екс-подружжя оголосило на сторінках у соцмережах.

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"Ми полюбовно прийняли рішення розійтися. Ми дуже сильно закохалися одне в одного багато років тому, і провели разом неймовірний час. Абсолютно нічого не змінилося відтоді – наші почуття так само сильні, але кохання – гарна пригода, в якій наразі нам варто піти різними шляхами", – йдеться у повідомленнях Ченнінга та Дженни.

Допис, поширений Channing Tatum (@channingtatum) 2 Кві 2018 р. о 6:13 PDT

Також екс-подружжя наголосило, що між ними не сталося сварок, чи інших неприємностей.

"У нас немає секретів. Просто два найкращих друга зрозуміли, що прийшов час допомогти одне одному жити найрадіснішим і щасливим життям, наскільки це можливо. Ми як і раніше сім'я і будемо завжди залишатися люблячими і відданими батьками для нашої Еверлі", – підсумували пост актори.

Варто додати, що цей пост про розлучення набрав вже більше пів мільйона вподобань за декілька годин, хоча в коментарях люди дуже засмучені від такої новини.

Нагадаємо, що історія кохання між Ченнінгом Татумом та Дженною Д’юенн почалася під час знімань картини "Крок вперед" 2006-го року, де обоє грали головні ролі. 2009-го пара зіграла весілля. А 31 травня 2013 року у подружжя народилася донька Еверлі Елізабет Мейзелл Татум.