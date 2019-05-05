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      Черепаха на шаленій швидкості пробила лобове скло автомобіля: фото

      266 Читать новость на русском
      Черепаха на величезній швидкості пробила лобове скло автомобіля
      Черепаха на величезній швидкості пробила лобове скло автомобіля / wbtw.com

      На одному з шосе США черепаха на величезній швидкості влетіла в лобове скло автомобіля. Тварина застрягла у склі і від удару загинула.

      ДТП трапилася у місті Конвей штату Південна Кароліна, неподалік від озера, пише WBTW.

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      За попередніми даними, причиною аварії стала неуважність водія вантажівки, який їхав попереду автомобіля. Фура наїхала на заднім колесом на черепаху. Тварина під тиском вилетіла з під шини і влучила просто у вікно легкогового автомобіля.

      сша черепаха
      У США черепаха на шаленій швидкості влетіла у автомобіль//Фото: WBTW

      Водій авто різко зупинився, а осколки скла розлетілися по всьому салону. Чоловік розповів, що не мав часу зреагувати на черепаху. Єдине, що він помітив, так це чорну пляму, що наближалася до машини.

      Сила удару була такою, що панцир розбив скло і зламав двірники,
      – додав водій.

      сша черепаха автомобіль скло
      Лобове скло автомобіля після ДТП

      У виданні зазначають, що ремонт автомобіля обійдеться у дві тисячі доларів.

      blog_ava
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      Теги: Аварії та ДТП Новини США Світ тварин
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