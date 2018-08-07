Зірка "Таксі" Самір Насері отримав черепно-мозкову травму після бійки у Москві

Закриту черепно-мозкову травму діагностували лікарі у французького актора Саміра Насері, зірки серії фільмів "Таксі". У одному з клубів Москви актор втрапив у бійку.

Про це повідомило інформаційне агентство Іnterfax-Україна.

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Французький актор відпочивав, у тому числі з алкоголем, разом із своїм братом Ларбі у караоке-барі Voice на перехресті вулиці Тверської та Старопіменовського провулка. Близько другої години ночі з невідомих наразі причин виникла перепалка з одним із відвідувачів, який від слів перейшов до фізичного переконування і вдарив Саміра Насері в обличчя. Утім, госпіталізація актору не знадобилася. Звернення до Інституту Скліфосовського завершилось лише наданням першої медичної допомоги.



Самір Насері втрапив у бійку у московському клубі

За звинуваченнями у нападі на Насері, а також на офіціантку закладу, пишуть у телеграм-каналі Mash, правоохоронці затримали двох громадян Білорусі. Проте, інформація з офіційних джерел про це поки не надходила.

До слова, Саміру Насері зараз 57 років і знімався він у понад 40 фільмах, та світову славу йому принесла роль марсельського таксиста Даніеля Моралеса у перших чотирьох фільмах франшизи "Таксі".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що зірка популярної кінофраншизи "Таксі" Самі Насері візьме участь у зйомках французької кінострічки "Краб", які пройдуть як російському Ростові, так і в окупованому Кремлем Криму.